اعتقلت رفقة ناشطات كسر الحصار على غزة برلمانية جزائرية ضمن سفينة "زيتونة" تطلق نداء استغاثة من إسرائيل

أطلقت سميرة ضوايفية النائب بالبرلمان والتي شاركت في رحلة سفينة "زيتونة" لكسر الحصار عن غزة، نداء استغاثة بعد اعتراض البحرية الإسرائيلية للسفينة مساء الأربعاء واعتقال من كان على متنها.

وظهرت ضوايفية في شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تقول "أنا سميرة ضوايفية برلمانية من الجزائر، إذا شاهدتم هذا الفيديو فمعناه أنني في خطر شديد ويجب أن تبحثوا عني".

ولم توضح هذه البرلمانية مكان تصوير الفيديو وإطلاق هذا النداء، لكن يرجح أنه بعد سيطرة البحرية الإسرائيلية على سفينة "زيتونة"، واقتياد طاقمها نحو ميناء أسدود مساء الأربعاء.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، اعتراض سفينة "زيتونة" التي كانت متوجهة إلى قطاع غزة، بهدف كسر الحصار المفروض عليه.

وأكد في بيان له أن: عملية السيطرة كانت قصيرة ودون إصابات.. ونفذت بعد عدة نداءات وجهت الى المبحرات على متن القارب في ابعاد مختلفة في عرض البحر.

وذكر أن السفن الحربية الإسرائيلية سحبت القارب إلى ميناء اسدود.

وأعلن عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم التي تنتمي إليها النائب ضوايفية أنها "في قبضة الصهاينة وقد تم القبض عليها، وقد غامرت في سبيل الله بنفسها تاركة وراءها أبناءها وأهلها في حيرة كبيرة ولكن صابرين محتسبين".

وأوضح في بيان على صفحته الرسمية على "فايسبوك" أن "هناك أحرار في العالم يكافحون من أجل إطلاق سراحها مع المشاركات الأخريات، ولكن نحن كجزائريين علينا أن نظهر تضامننا معها على الأقل بالدعاء لمن عجز أن يفعل شيئا".

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