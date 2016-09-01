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اعتقلت رفقة ناشطات كسر الحصار على غزة
برلمانية جزائرية ضمن سفينة "زيتونة" تطلق نداء استغاثة من إسرائيل
أطلقت سميرة ضوايفية النائب بالبرلمان والتي شاركت في رحلة سفينة "زيتونة" لكسر الحصار عن غزة، نداء استغاثة بعد اعتراض البحرية الإسرائيلية للسفينة مساء الأربعاء واعتقال من كان على متنها.
وظهرت ضوايفية في شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تقول "أنا سميرة ضوايفية برلمانية من الجزائر، إذا شاهدتم هذا الفيديو فمعناه أنني في خطر شديد ويجب أن تبحثوا عني".
ولم توضح هذه البرلمانية مكان تصوير الفيديو وإطلاق هذا النداء، لكن يرجح أنه بعد سيطرة البحرية الإسرائيلية على سفينة "زيتونة"، واقتياد طاقمها نحو ميناء أسدود مساء الأربعاء.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، اعتراض سفينة "زيتونة" التي كانت متوجهة إلى قطاع غزة، بهدف كسر الحصار المفروض عليه.
وأكد في بيان له أن: عملية السيطرة كانت قصيرة ودون إصابات.. ونفذت بعد عدة نداءات وجهت الى المبحرات على متن القارب في ابعاد مختلفة في عرض البحر.
وذكر أن السفن الحربية الإسرائيلية سحبت القارب إلى ميناء اسدود.
وأعلن عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم التي تنتمي إليها النائب ضوايفية أنها "في قبضة الصهاينة وقد تم القبض عليها، وقد غامرت في سبيل الله بنفسها تاركة وراءها أبناءها وأهلها في حيرة كبيرة ولكن صابرين محتسبين".
وأوضح في بيان على صفحته الرسمية على "فايسبوك" أن "هناك أحرار في العالم يكافحون من أجل إطلاق سراحها مع المشاركات الأخريات، ولكن نحن كجزائريين علينا أن نظهر تضامننا معها على الأقل بالدعاء لمن عجز أن يفعل شيئا".
2016/10/05 على 21:501
لو كان نظمتي قافلة للخاوتنا في غيليزان ماشي خير ؟؟؟
حقائق قد تغضب 2016/10/05 على 21:532
وقد قرأت عدة تعليقات لجزائريين قبل يومين حول موضوع إختراق الطائرة الجزائرية للأجواء الإسرائلية فقال بعضهم لو تسقط إسرائيل طائرتنا فسوف نبيد شعبها وقال آخر نعم إخترقنا أجوائك وسنعيدها مرة ومرة وقال ثالث نحن لسنا مصر ولسنا لبنان... فأين هؤلاء الثرثارون لإنقاذ هذه السيدة التي لا شك أنها تعرف العواقب مسبقا فإسرائيل هي إسرائيل وكل من يقترب منها يحترق على حدودها ومن عادة اليهود الصمت والفعالية ومن عادة العرب الثرثرة والإنبطاح
2016/10/05 على 22:18
مروكي
2016/10/05 على 22:14
حتى تعليقات الجزائريين ضد الصهاينة ازعجتكم يا عبيد ازولاي ,
سيدروحو......... - جزائرستان............2016/10/05 على 21:543
ههههههههههههههههههههههههههه
DZ292016/10/05 على 21:554
انتم لم تذهبوا لكسر الحصار كما تدعون
ذهبتم لتسلمو انفسكم الى الصهاينة
و تدفعو الجزائر لتنسيق ليفرجو عليكم
اردغان و مرمرة في الاخير اصبح صديقهم
SoloDZ2016/10/05 على 21:565
واش داك ليهود يا زيتونة
ali - alg2016/10/05 على 22:016
غزة تحتاج للاموال والرجال والمجاهدين لاتحتاج لمن يلتقط الصور والفيديوات الاولى بالشعوب العربية ان تحتج في بلدانها على الجيوش الكارتونية العميلة
2016/10/05 على 22:027
هل هذه مقاومة للمحتل أم ماذا ؟ أصبحت القضية الفلسطينية مدعاة للدعاية الانتخابية بامتياز .((ولكن صابرين محتسبين)) .
مراد2016/10/05 على 22:068
الله يرحم الإيام عندما كان هتلر و هملر يجمعون هذه الفئران ويرمونها في محتشدات ،في غرف عملاقة كانوا يرشونهم بغاز Zyclon B فيموتون خلال ثواني ثم يمررونهم للأفران لتصنع من أجسادهم العفنة سماد للأرض ؛أجساد نبتت من أموال الربى والسرقة والسطو ومن دماء الشعوب ،قبل رميهم في الأفران كانوا يأخذون ملابسهم لإعادة رسكلة قطنها وإدا عندهم ذهب ينزعونه من أفواههم بالكماشة وتُحلق شعورهم لإستعمالها في تبطين الأفرشة؛يجي النهار ونعمل لهم أفران شمس وما أدراك من الفور سولار ؛5000 درجة مئوية لحمه يفور في دقيقة
2016/10/05 على 22:209
هذا ليس عمل امرأة ومتزوجة وعندها اولاد
هذا لعب ذر وعاطفة غبية بلا عقل