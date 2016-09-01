بينما وصل 12 حرّاقا إلى جزيرة كاغلياري فجر الأربعاء توقيف تسعة حراقة بسواحل عنابة وإحالتهم على الجهات القضائية

اعترضت عناصر قوات خفر السّواحل بالبحرية الجزائرية، على مستوى محطة القاعدة الشّرقية بولاية عنابة، صباح الأربعاء، تسعة حراقة كانوا على متن قارب تقليدي الصّنع، في عرض المياه الإقليمية قبالة سواحل شاطئ جوانوا بمدينة عنابة، وذلك عقب ساعات من إقلاعهم من ذات الشاطئ قاصدين جزيرة سردينيا الإيطالية في رحلة هجرة غير شرعية.

وحسب مصادر "الشروق" ، فإن المعنيين المنحدرين من أحياء شعبية بمدينة البوني وعنابة مركز، تتراوح عمارهم ما بين 19 و22 سنة، وغالبيتهم حامل شهادات جامعية، وقد تم تحويلهم من قبل عناصر خفر السواحل على الجهات القضائية بمحكمة عنابة الابتدائية، لسماعهم عن تهم تتعلق بمحاولة الهجرة غير الشرعية ومغادرة التراب الوطني بدون رخصة، ويحدث هذا في الوقت الذي نشر فيه مجموعة من الحراقة وعددهم 12 شابا، مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يبين وصولهم إلى جزيرة كاغلياري الايطالية، بعد رحلة حرقة دامت نحو 10 ساعات كاملة في عرض البحر الأبيض المتوسط، وكانوا قد أنطلقوا ليلة الثلاثاء من شاطئ واد بوقيراط بمدينة سرايدي بأعالي مدينة عنابة.