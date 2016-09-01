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حسون - وهران2016/10/05 على 23:101
ولماذا لم تقل هذا الكلام عندما كان الناس يسمونه رب ادزيار .؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟