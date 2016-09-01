وصف نكاز بالمهرج وبلخادم بالخائن..

سعداني يقصف الجنرال توفيق بالثقيل

date 2016/10/05 views 794 comments 1
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icon-writer الشروق نيوز

فتح الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني النار على الجنرال "توفيق" متهما اياه بتدبير كل محاولات "التخلاط" التي حدثت في عديد الولايات ووصفه برأس الحرباء وعميل ضباط فرنسا الذي انقلبوا على الأفالان سنوات التسعينات.

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