وصف نكاز بالمهرج وبلخادم بالخائن.. سعداني يقصف الجنرال توفيق بالثقيل

فتح الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني النار على الجنرال "توفيق" متهما اياه بتدبير كل محاولات "التخلاط" التي حدثت في عديد الولايات ووصفه برأس الحرباء وعميل ضباط فرنسا الذي انقلبوا على الأفالان سنوات التسعينات.