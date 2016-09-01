تقطن بحي 90 مسكنا بقصر البخاري عائلة تمتهن تجارة زيوت السيارات المغشوشة بقصر البخاري

تمكنت عناصر فرقة الدرك الوطني لقصر البخاري بالمدية من تفكيك عصابة مكونة من أربعة إلى خمسة أشخاص تنتمي إلى عائلة واحدة تمتهن تجارة زيوت السيارات المغشوشة، حسب مصادر لـ "الشروق"، تقطن بحي 90 مسكنا بقصر البخاري.

هذه العصابة، تضيف ذات المصادر، تم التبليغ عنها من قبل عديد المواطنين الذين تعرضت محركات مركباتهم إلى أعطاب مختلفة جراء مادة زيوت السيارات المغشوشة التي تحمل علامات تجارية وماركات مختلفة للإطاحة بالضحايا، علما أن مصالح الدرك لا يزال تحقيقها جاريا للبت في هذه القضية، حيث تمكنت في هذا الصدد مصالح الدرك الوطني، تضيف المصادر ذاتها، من إلقاء القبض على أحد أفراد العائلة، فيما لاذ البقية بالفرار إلى وجهة غير معروفة، كما تعتقد الجهات الأمنية أن العصابة المعنية بترويج هذه الزيوت المغشوشة لها علاقة تجارية مشبوهة بعصابات أخرى تمولها تنشط على مستوى كل من ولاية الجلفة وبلديات أخرى تابعة لها كعين وسارة والبيرين وغيرها.