كانت على متن "سفينة الزيتونة" لكسر الحصار

سميرة ضوايفية تطلق نداء استغاثة بعد اعتقالها من قبل قوات الإحتلال الصهيوني

date 2016/10/05 views 592 comments 0
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icon-writer الشروق نيوز

تحصلت الشرق نيوز على شريط فيديو يظهر البرلمانية الجزائرية سميرة ضوايفية عن التكتل الأخضر تطلق نداء استغاثة وطلب المساعدة. وتظهر ضوايفية وهي تقف على حافة مرفأ ميناء ببرشلونة الاسبانية وتكون النائبة قد سجلت الفيديو قبل ركوبها سفينة الزيتونة التي تضم مجموعة من الناشطات من مختلف أنحاء العالم في إطار مبادرة سلمية لكسر الحصار على قطاع غزة بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

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