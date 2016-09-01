سميرة ضوايفية تطلق نداء استغاثة بعد اعتقالها من قبل قوات الإحتلال الصهيوني
2016/10/055920
الشروق نيوز
تحصلت الشرق نيوز على شريط فيديو يظهر البرلمانية الجزائرية سميرة ضوايفية عن التكتل الأخضر تطلق نداء استغاثة وطلب المساعدة. وتظهر ضوايفية وهي تقف على حافة مرفأ ميناء ببرشلونة الاسبانية وتكون النائبة قد سجلت الفيديو قبل ركوبها سفينة الزيتونة التي تضم مجموعة من الناشطات من مختلف أنحاء العالم في إطار مبادرة سلمية لكسر الحصار على قطاع غزة بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
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سميرة ضوايفية تطلق نداء استغاثة بعد اعتقالها من قبل قوات الإحتلال الصهيوني
الشروق نيوز
تحصلت الشرق نيوز على شريط فيديو يظهر البرلمانية الجزائرية سميرة ضوايفية عن التكتل الأخضر تطلق نداء استغاثة وطلب المساعدة. وتظهر ضوايفية وهي تقف على حافة مرفأ ميناء ببرشلونة الاسبانية وتكون النائبة قد سجلت الفيديو قبل ركوبها سفينة الزيتونة التي تضم مجموعة من الناشطات من مختلف أنحاء العالم في إطار مبادرة سلمية لكسر الحصار على قطاع غزة بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
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