مقتل 25 من المعارضة المدعومة من تركيا في انفجار شمال سوريا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان وشهود، إن انفجاراً وقع في شمال سوريا قرب الحدود مع تركيا مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 25 من مسلحي المعارضة المدعومين من تركيا وإصابة عشرات آخرين، الخميس.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن شهود عيان في المنطقة قولهم، إن الانفجار أدى إلى مقتل 25 شخصاً على الأقل وإصابة كثيرين، وإن معظم القتلى من جماعة فيلق الشام التابعة للمعارضة السورية.

وذكر المرصد، أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الانفجار الذي وقع قرب معبر أطمة الحدودي نجم عن هجوم انتحاري أو قنبلة مزروعة بالمنطقة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور.

واستهدف الانفجار مقاتلين معارضين تدعمهم أنقرة ضمن عملية "درع الفرات" التي تستهدف تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والمسلحين الأكراد إلى الشمال الشرقي بالإضافة إلى منطقة حدودية منفصلة.