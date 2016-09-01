اشتكى بطالون من دائرة حاسي مسعود 80 كلم عن عاصمة الولاية ورقلة، من ما سموها الخروقات الحاصلة في تصريف عروض العمل بالوكالة المحلية للتشغيل، فضلا عن التلاعب الحاصل بالمناصب في عدد من الشركات الوطنية البترولية التي لا تزال تمارس أساليب الإقصاء خلال فترة إجراء الاختبارات المهنية للمترشحين للعمل في ظل غياب الأجهزة المكلفة بالرقابة.
وتحدثت شكوى مرفوعة من قبل عشرات البطالين، إلى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تحوز "الشروق اليومي" على نسخة منها، عن تجاوزات خطيرة تتطلب إيفاد لجنة خاصة للوقوف على "طرق التوظيف المشبوهة" بالمؤسسة الوطنية للتنقيب "ENAFOR" بحاسي مسعود، وأرفقت الشكوى بعروض عمل أعلنت عنها الشركة المذكورة في أوقات سابقة لم تظهر نتائجها، فضلا عن قوائم لناجحين في الاختبارات المهنية لم يتم توظيفهم لحد الآن لأسباب مجهولة.
وأوضحت الشكوى المذكورة أن المؤسسة الوطنية للتنقيب، تتماطل كثيرا في إجراء الفحوص المهنية بعد إرسال عروضها للوكالة الولائية للتشغيل، وفي كثير من الأحيان لا يتم الكشف عن الناجحين في مسابقات التوظيف، الأمر الذي فتح الباب أمام التأويلات والشكوك حول وجود تلاعب بمناصب الشغل المتاحة.
وأشارت الشكوى إلى أن عروض العمل التي تتقدم بها الشركة المذكورة، تظل في كل مرة محل شبهة في ظل رفض إدارة هذه الأخيرة أحيانا تقديم توضيحات حول نتائج الفحوص المهنية وموعد الإعلان عن النتائج.
وشدّد المشتكون على أن الأمر بات يستدعي تدخلا عاجلا من طرف الجهات الوصية والمسارعة إلى فتح تحقيق معمّق حول عمليات التوظيف بهذه المؤسسة، ووجهت الشكوى في ذات السياق انتقادات لمفتشية العمل بحاسي مسعود، التي اتهمت بضعف الأداء، من خلال عدم قيامها بدورها المنوط بها إزاء خروقات سجلت بعدة عمليات توظيف على مستوى الشركات النفطية بحاسي مسعود، مشيرة إلى الغياب المحير للجنة التشغيل القطاعية التي أنشئت بموجب تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال، الرامية إلى منح الأولوية في التوظيف لأبناء المناطق القريبة من منابع البترول.
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وجهوا شكوى لوزير العمل ملتمسين منه التدخل
بطالو حاسي مسعود يشتكون من خروقات في التوظيف
نسيم. ش
اشتكى بطالون من دائرة حاسي مسعود 80 كلم عن عاصمة الولاية ورقلة، من ما سموها الخروقات الحاصلة في تصريف عروض العمل بالوكالة المحلية للتشغيل، فضلا عن التلاعب الحاصل بالمناصب في عدد من الشركات الوطنية البترولية التي لا تزال تمارس أساليب الإقصاء خلال فترة إجراء الاختبارات المهنية للمترشحين للعمل في ظل غياب الأجهزة المكلفة بالرقابة.
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وتحدثت شكوى مرفوعة من قبل عشرات البطالين، إلى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تحوز "الشروق اليومي" على نسخة منها، عن تجاوزات خطيرة تتطلب إيفاد لجنة خاصة للوقوف على "طرق التوظيف المشبوهة" بالمؤسسة الوطنية للتنقيب "ENAFOR" بحاسي مسعود، وأرفقت الشكوى بعروض عمل أعلنت عنها الشركة المذكورة في أوقات سابقة لم تظهر نتائجها، فضلا عن قوائم لناجحين في الاختبارات المهنية لم يتم توظيفهم لحد الآن لأسباب مجهولة.
وأوضحت الشكوى المذكورة أن المؤسسة الوطنية للتنقيب، تتماطل كثيرا في إجراء الفحوص المهنية بعد إرسال عروضها للوكالة الولائية للتشغيل، وفي كثير من الأحيان لا يتم الكشف عن الناجحين في مسابقات التوظيف، الأمر الذي فتح الباب أمام التأويلات والشكوك حول وجود تلاعب بمناصب الشغل المتاحة.
وأشارت الشكوى إلى أن عروض العمل التي تتقدم بها الشركة المذكورة، تظل في كل مرة محل شبهة في ظل رفض إدارة هذه الأخيرة أحيانا تقديم توضيحات حول نتائج الفحوص المهنية وموعد الإعلان عن النتائج.
وشدّد المشتكون على أن الأمر بات يستدعي تدخلا عاجلا من طرف الجهات الوصية والمسارعة إلى فتح تحقيق معمّق حول عمليات التوظيف بهذه المؤسسة، ووجهت الشكوى في ذات السياق انتقادات لمفتشية العمل بحاسي مسعود، التي اتهمت بضعف الأداء، من خلال عدم قيامها بدورها المنوط بها إزاء خروقات سجلت بعدة عمليات توظيف على مستوى الشركات النفطية بحاسي مسعود، مشيرة إلى الغياب المحير للجنة التشغيل القطاعية التي أنشئت بموجب تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال، الرامية إلى منح الأولوية في التوظيف لأبناء المناطق القريبة من منابع البترول.