أوقع الإعصار ماثيو 23 قتيلاً على الأقل في هايتي وفق حصيلة جزئية أعلنتها السلطات، مساء الأربعاء، فيما يتوجه مباشرة صوب جنوب شرق الولايات المتحدة حيث تتواصل الاستعدادات لوصوله.
وقال إدغار سيلستان المتحدث باسم الدفاع المدني الهايتي لوكالة فرانس برس، إن "هذه الأرقام البالغة 23 قتيلاً وثلاثة مفقودين لا تشمل مقاطعة آنس الكبرى" في جنوب غرب البلاد.
وأضاف "تمكنا من إجراء اتصال قصير بمدينة جيريمي (مركز المقاطعة) لكننا لم نتلق بعد أخباراً من المناطق الأخرى" في المقاطعة.
وحلق الرئيس الهايتي المؤقت جوسوليرم بريفير في طائرة لخفر السواحل الأمريكي فوق جنوب هايتي برفقة السفير الأمريكي بيتر مالرين ومديرة الدفاع المدني ألتا جان-باتيست لتقييم الأضرار التي تسبب بها أعنف إعصار اجتاح المنطقة منذ عقد.
وقال بريفير، إن "الوضع في المدن الكبرى التي حلقنا فوقها كارثي"، مضيفاً في بيان صحافي نشر مساء الأربعاء، أن هذه المدن "بحاجة إلى كل التدخل الممكن بدون إبطاء".
وأدت الفيضانات التي تسبب بها الإعصار إلى عودة الكوليرا مع إحصاء ثماني إصابات جديدة حتى الآن، وهو ما حذرت منه السلطات والمنظمات الإنسانية.
وتفيد البيانات المتوافرة عن إجلاء أكثر من 21 ألف شخص إلى ملاجئ مؤقتة.
وقال إدغار سيلستان: "إننا نبذل كل ما في وسعنا للتكفل بهؤلاء الأشخاص. والأولوية هي لتأمين مياه الشرب والطعام".
واجتاحت رياح عاتية وأمطار غزيرة نحو ألفي منزل وألحقت أضراراً بعشر مدارس، بحسب آخر حصيلة جزئية أعلنتها السلطات.
ومن المرجح أن ترتفع الحصيلة في الساعات المقبلة مع تمكن فرق الدفاع المدني من الوصول إلى المناطق التي قطعت الاتصالات معها منذ أكثر من 24 ساعة.
وما يعقد عمليات الإغاثة في المناطق المنكوبة انهيار جسر على الطريق الوطني الذي ينطلق من العاصمة، ما أدى إلى عزل جنوب البلاد، فيما يصعب الالتفاف من طرق أخرى بسبب فيضان الكثير من الأنهار.
ومساء الأربعاء، واصل الإعصار تقدمه شمالاً وبدأ باجتياح جزر الباهاما السياحية. ومع أن رياحه خفت سرعتها إلى 185 كلم/ساعة، إلا إنها ظلت عنيفة بما يكفي لإغلاق كل مطارات البلاد.
وفي الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش، حذر المركز الأمريكي لمراقبة الأعاصير من إنه "من المتوقع أن تزداد قوة الإعصار خلال الليل والخميس".
وأضاف أن ماثيو يتقدم بسرعة بطيئة تبلغ 19 كلم/ساعة وسيكمل مساره في جزر الباهاما ليل الأربعاء وصباح الخميس، على أن يصل إلى مقربة من الساحل الشرقي لفلوريدا بحلول مساء الخميس.
وأوضح المركز، أن توقعاته تشير إلى أن ماثيو سيظل إعصاراً عنيفاً، من الفئة الثالثة على الأقل (سرعة رياحه تزيد عن 178 كلم/ساعة)، لا بل أن قوته يمكن أن تزداد مع اقترابه من السواحل الأمريكية.
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الإعصار ماثيو يخلف قتلى في هايتي وأمريكا تتأهب لوصوله
وكالات - الشروق أونلاين
أوقع الإعصار ماثيو 23 قتيلاً على الأقل في هايتي وفق حصيلة جزئية أعلنتها السلطات، مساء الأربعاء، فيما يتوجه مباشرة صوب جنوب شرق الولايات المتحدة حيث تتواصل الاستعدادات لوصوله.
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وقال إدغار سيلستان المتحدث باسم الدفاع المدني الهايتي لوكالة فرانس برس، إن "هذه الأرقام البالغة 23 قتيلاً وثلاثة مفقودين لا تشمل مقاطعة آنس الكبرى" في جنوب غرب البلاد.
وأضاف "تمكنا من إجراء اتصال قصير بمدينة جيريمي (مركز المقاطعة) لكننا لم نتلق بعد أخباراً من المناطق الأخرى" في المقاطعة.
وحلق الرئيس الهايتي المؤقت جوسوليرم بريفير في طائرة لخفر السواحل الأمريكي فوق جنوب هايتي برفقة السفير الأمريكي بيتر مالرين ومديرة الدفاع المدني ألتا جان-باتيست لتقييم الأضرار التي تسبب بها أعنف إعصار اجتاح المنطقة منذ عقد.
وقال بريفير، إن "الوضع في المدن الكبرى التي حلقنا فوقها كارثي"، مضيفاً في بيان صحافي نشر مساء الأربعاء، أن هذه المدن "بحاجة إلى كل التدخل الممكن بدون إبطاء".
وأدت الفيضانات التي تسبب بها الإعصار إلى عودة الكوليرا مع إحصاء ثماني إصابات جديدة حتى الآن، وهو ما حذرت منه السلطات والمنظمات الإنسانية.
وتفيد البيانات المتوافرة عن إجلاء أكثر من 21 ألف شخص إلى ملاجئ مؤقتة.
وقال إدغار سيلستان: "إننا نبذل كل ما في وسعنا للتكفل بهؤلاء الأشخاص. والأولوية هي لتأمين مياه الشرب والطعام".
واجتاحت رياح عاتية وأمطار غزيرة نحو ألفي منزل وألحقت أضراراً بعشر مدارس، بحسب آخر حصيلة جزئية أعلنتها السلطات.
ومن المرجح أن ترتفع الحصيلة في الساعات المقبلة مع تمكن فرق الدفاع المدني من الوصول إلى المناطق التي قطعت الاتصالات معها منذ أكثر من 24 ساعة.
وما يعقد عمليات الإغاثة في المناطق المنكوبة انهيار جسر على الطريق الوطني الذي ينطلق من العاصمة، ما أدى إلى عزل جنوب البلاد، فيما يصعب الالتفاف من طرق أخرى بسبب فيضان الكثير من الأنهار.
ومساء الأربعاء، واصل الإعصار تقدمه شمالاً وبدأ باجتياح جزر الباهاما السياحية. ومع أن رياحه خفت سرعتها إلى 185 كلم/ساعة، إلا إنها ظلت عنيفة بما يكفي لإغلاق كل مطارات البلاد.
وفي الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش، حذر المركز الأمريكي لمراقبة الأعاصير من إنه "من المتوقع أن تزداد قوة الإعصار خلال الليل والخميس".
وأضاف أن ماثيو يتقدم بسرعة بطيئة تبلغ 19 كلم/ساعة وسيكمل مساره في جزر الباهاما ليل الأربعاء وصباح الخميس، على أن يصل إلى مقربة من الساحل الشرقي لفلوريدا بحلول مساء الخميس.
وأوضح المركز، أن توقعاته تشير إلى أن ماثيو سيظل إعصاراً عنيفاً، من الفئة الثالثة على الأقل (سرعة رياحه تزيد عن 178 كلم/ساعة)، لا بل أن قوته يمكن أن تزداد مع اقترابه من السواحل الأمريكية.