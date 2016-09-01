أظهرت دراسة نشرها البنك الدولي، الأربعاء، أن الأجانب الذين يلتحقون بصفوف تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) هم على مستوى تعليمي ومعيشي أعلى من المتوقع، وذلك استناداً إلى بيانات داخلية للتنظيم الجهادي جرى تسريبها.
وقال معدو الدراسة وعنوانها "العدالة الاجتماعية والاقتصادية لمنع التطرف العنيف"، إنهم وجدوا، أن "تنظيم داعش لم يأت بمجنديه الأجانب من بين الفقراء والأقل تعليماً بل العكس هو الصحيح".
واستندت الدراسة إلى البيانات الشخصية لـ3803 عناصر في التنظيم الجهادي حصل عليها البنك بعد أن جرى تسريبها من داخل التنظيم.
الدراسة التي أعدتها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي، تستند فيما يخص الشق المتعلق بالجهاديين الأجانب إلى استمارات انضمامهم إلى التنظيم المتطرف التي تتضمن بيانات عن بلد الإقامة والجنسية والمستوى التعليمي والخبرات السابقة في العمل الجهادي والإلمام بالشريعة.
وأضاف معدو الدراسة، أن "أحد أهم الاكتشافات هو أن هؤلاء الأشخاص هم أبعد ما يكونون عن الأمية"، مشيرين إلى أن هذه البيانات تمثل "إضاءة" على ملامح مقاتلي التنظيم الجهادي.
وبحسب الدراسة، فإن غالبية المنضمين إلى التنظيم الجهادي خلال الفترة 2013-2014 "يؤكدون أن مستواهم التعليمي هو المرحلة الثانوية وقسم كبير منهم تابعوا دراستهم حتى الجامعة".
ويبلغ معدل أعمار المتطوعين في صفوف التنظيم الجهادي 27.4 سنة، بحسب الدراسة.
وأظهرت بيانات الأجانب الذين انضموا لتنظيم "داعش"، أن 43.3 في المائة منهم مستواهم التعليمي هو المرحلة الثانوية، و24.5 في المائة هو المرحلة الجامعية، في حين أن 13.5 في المائة فقط يقتصر مستواهم التعليمي على المرحلة الابتدائية.
وبلغت نسبة الأميين في صفوف تنظيم "داعش" 1.3 في المائة فقط، أما النسبة المتبقية من الأجانب الذين انضموا إلى التنظيم الجهادي (16.3 في المائة) فلم يصرحوا عن مستوى تعليمهم.
ولفتت الدراسة إلى أن "الأجانب الذين انضموا لتنظيم داعش والآتين من إفريقيا وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط هم أكثر تعليماً بكثير من بقية رفاقهم. الغالبية العظمى منهم يؤكدون أنه كان لديهم عمل قبل الانضمام إلى التنظيم".
وأضافت أن أسباب انضمامهم إلى التنظيم الجهادي "متنوعة"، ففي حين يريد البعض مساعدة التنظيم إدارياً فإن البعض الآخر انضم رغبة بالموت، بينما انضم آخرون رغبة في القتال.
ولفتت الدراسة إلى أن "نسبة الراغبين في القيام بأعمال إدارية وكذلك أيضاً نسبة الراغبين في تنفيذ عمليات انتحارية ترتفع مع ارتفاع المستوى التعليمي".
وخلصت الدراسة إلى أن "العوامل الأكثر قوة المرتبطة بانضمام الأجانب إلى داعش ترتبط بنقص الاحتواء - الاقتصادي والاجتماعي والديني - في بلدان الإقامة. ولذلك فإن تعزيز مستوى الاحتواء قد لا يخفض مستوى التطرف العنيف فحسب بل قد يحسن أيضاً الأداء الاقتصادي لبلدان المنطقة".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل تعتقد ان تحذير المعارضة من سيناريو أزمة 1986 واقعي؟
واقعي
غير واقعي
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
شارك برأيك
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
من يعانق السيدة الكأس؟
الأكثر تفاعلا
1أردوغان: الكونغرس رفض بيعنا طائرات بدون طيار فصنعناها بأنفسنا
2ما هي حقيقة تسمم البغدادي وثلاثة من قادته؟
3زوارق حربية إسرائيلية تسيطر على "زيتونة" المتجهة إلى غزة
4إيطاليا: إنقاذ 11 ألف مهاجر قبالة ساحل ليبيا
5اختيار البرتغالي أنطونيو غوتيريس أمينا عاما جديدا للأمم المتحدة
Français English
الرأي
محمد سليم قلالة
لماذا لا نتقدّم؟ وما الذي نبغي أن نفعل؟
محمد الهادي الحسني
سليم كلالشة
عبد القادر فضيل
ماننتظره من اللجنة الوطنية للمناهج
جمال لعلامي
لا والي .. لا وزير!
قادة بن عمار
لماذا لا يسقط سعداني؟!
صالح عوض
تفريغ العربية من خصوصياتها
حبيب راشدين
معارك أرباب العولمة مع الشعوب المسلمة
جمال لعلامي
الثورة تاكل ولادها!
رشيد ولد بوسيافة
"الرّوتاري" في بلد الشّهداء!
التهامي مجوري
علاقة التقويم الهجري برسالة الإسلام
الفيديو
الحكومة ترمي بـ”كرة” النهوض بالقطاع السياحي إلى الخواص
لماذا أعلن الجيش السوري تقليص ضرباته الجوية على حلب؟
روسيا تنشر صواريخ "إس300" في محافظة طرطوس السورية
نقل مباشر لتدريبات المنتخب الوطني من سيدي موسى
"مجاهدة" بلا مأوى منذ الإستقلال
حفل زفاف في مدينة الحسكة يتحول إلى جنازة
هاني رجل الأعماق .. 36 مترا وثلاثة دقائق تحت الماء
البيع بالمزاد العلني للخيول.. الوجه الإقتصادي لصالون الحصان
كارثة إيكولوجية خطيرة تتسبّب في نفوق أطنان من الأسماك بحوض سيبوس
موسى طهطال.. فقد البصر واليدين فعوضه الله بحفظ القرآن والصبر الطويل
دراسة للبنك الدولي
عناصر "داعش" الأجانب.. متعلمون وأثرياء
وكالات - الشروق أونلاين
أظهرت دراسة نشرها البنك الدولي، الأربعاء، أن الأجانب الذين يلتحقون بصفوف تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) هم على مستوى تعليمي ومعيشي أعلى من المتوقع، وذلك استناداً إلى بيانات داخلية للتنظيم الجهادي جرى تسريبها.
تغطيات ذات صلة
عناصر "داعش" الأجانب.. متعلمون وأثرياء
متطوعو القبعات البيضاء في سوريا يستحقون جائزة نوبل للسلام
الإعصار ماثيو يخلف قتلى في هايتي وأمريكا تتأهب لوصوله
فصائل فلسطينية تندد بسيطرة الاحتلال على سفينة زيتونة
مقتل 25 من المعارضة المدعومة من تركيا في انفجار شمال سوريا
وقال معدو الدراسة وعنوانها "العدالة الاجتماعية والاقتصادية لمنع التطرف العنيف"، إنهم وجدوا، أن "تنظيم داعش لم يأت بمجنديه الأجانب من بين الفقراء والأقل تعليماً بل العكس هو الصحيح".
واستندت الدراسة إلى البيانات الشخصية لـ3803 عناصر في التنظيم الجهادي حصل عليها البنك بعد أن جرى تسريبها من داخل التنظيم.
الدراسة التي أعدتها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي، تستند فيما يخص الشق المتعلق بالجهاديين الأجانب إلى استمارات انضمامهم إلى التنظيم المتطرف التي تتضمن بيانات عن بلد الإقامة والجنسية والمستوى التعليمي والخبرات السابقة في العمل الجهادي والإلمام بالشريعة.
وأضاف معدو الدراسة، أن "أحد أهم الاكتشافات هو أن هؤلاء الأشخاص هم أبعد ما يكونون عن الأمية"، مشيرين إلى أن هذه البيانات تمثل "إضاءة" على ملامح مقاتلي التنظيم الجهادي.
وبحسب الدراسة، فإن غالبية المنضمين إلى التنظيم الجهادي خلال الفترة 2013-2014 "يؤكدون أن مستواهم التعليمي هو المرحلة الثانوية وقسم كبير منهم تابعوا دراستهم حتى الجامعة".
ويبلغ معدل أعمار المتطوعين في صفوف التنظيم الجهادي 27.4 سنة، بحسب الدراسة.
وأظهرت بيانات الأجانب الذين انضموا لتنظيم "داعش"، أن 43.3 في المائة منهم مستواهم التعليمي هو المرحلة الثانوية، و24.5 في المائة هو المرحلة الجامعية، في حين أن 13.5 في المائة فقط يقتصر مستواهم التعليمي على المرحلة الابتدائية.
وبلغت نسبة الأميين في صفوف تنظيم "داعش" 1.3 في المائة فقط، أما النسبة المتبقية من الأجانب الذين انضموا إلى التنظيم الجهادي (16.3 في المائة) فلم يصرحوا عن مستوى تعليمهم.
ولفتت الدراسة إلى أن "الأجانب الذين انضموا لتنظيم داعش والآتين من إفريقيا وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط هم أكثر تعليماً بكثير من بقية رفاقهم. الغالبية العظمى منهم يؤكدون أنه كان لديهم عمل قبل الانضمام إلى التنظيم".
وأضافت أن أسباب انضمامهم إلى التنظيم الجهادي "متنوعة"، ففي حين يريد البعض مساعدة التنظيم إدارياً فإن البعض الآخر انضم رغبة بالموت، بينما انضم آخرون رغبة في القتال.
ولفتت الدراسة إلى أن "نسبة الراغبين في القيام بأعمال إدارية وكذلك أيضاً نسبة الراغبين في تنفيذ عمليات انتحارية ترتفع مع ارتفاع المستوى التعليمي".
وخلصت الدراسة إلى أن "العوامل الأكثر قوة المرتبطة بانضمام الأجانب إلى داعش ترتبط بنقص الاحتواء - الاقتصادي والاجتماعي والديني - في بلدان الإقامة. ولذلك فإن تعزيز مستوى الاحتواء قد لا يخفض مستوى التطرف العنيف فحسب بل قد يحسن أيضاً الأداء الاقتصادي لبلدان المنطقة".