تركيا.. جامع أثري حيثما تولي وجهك

مما يدعو للأسف فقد انهارت 18 قبة من قباب الجامع العشرين في زلزال عام 1855 كما احترقت القمم الخشبية لمآذنه في حريق اندلع عام 1889 إلا أنه تم ترميم تلك الأضرار ليظل "أولو جامع" يفرض هيبته على مركز مدينة بورصة