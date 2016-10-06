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  • الخميس 6 أكتوبر 2016 ميلادي الموافق لـ 5 محرم 1438 هجري

icon-category ألبومات الصور

تركيا.. جامع أثري حيثما تولي وجهك

date 2016/10/06 views 460 comments 0
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    "أولو جامع" أو الجامع الكبير في بورصة الذي أمر السلطان بايزيد الأول ببنائه وتم إنشاؤه ما بين 1396 حتى 1399 ميلادية

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    يتميز "أولو جامع" بقبابه العشرين وبقبته الرئيسية التي تسمح بدخول ضوء النهار إلى داخل الجامع ومكان الوضوء الذي يوجد أسفلها وهو أمر ينفرد به هذا الجامع

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    تتزين جدران الجامع بـ200 لوحة خط عربي ما يجعله بمثابة متحف للخط كما يعرض به غطاء لباب الكعبة كان ضمن "الأمانات المقدسة" التي نقلها العثمانيون من مصر إلى إسطنبول وأهداه السلطان سليم الأول إلى الجامع

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    مما يدعو للأسف فقد انهارت 18 قبة من قباب الجامع العشرين في زلزال عام 1855 كما احترقت القمم الخشبية لمآذنه في حريق اندلع عام 1889 إلا أنه تم ترميم تلك الأضرار ليظل "أولو جامع" يفرض هيبته على مركز مدينة بورصة

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icon-photograph تصوير: الأناضول

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