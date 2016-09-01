يعيش العديد من سكان القصر القديم، ببلدية سيدي خليل التابعة لولاية الوادي، في مباني آيلة للسقوط في أي لحظة، خاصة وأن هذه المباني يعود تاريخ بنائها إلى أكثر من قرن من الزمن، كونها مشيدة بمواد انجاز تقليدية كالطين والخشب.
وقد ذكر بعض المواطنين، أن جدران منازلهم أصبحت مائلة مع كثرة التشققات والتصدعات، وأوضح الكثير من الذين يقطنون بهذه المنازل، أنهم وجدوا أنفسهم مجبرين على المغامرة بحياة عوائلهم، سيما أنهم لم يجدوا سبيلا للخروج منها، ولا حلا من السلطات المحلية، والجهات المعنية المختصة حسبهم، وإنقاذهم من خطر محدق، حرمت معه الكثير من العائلات من النوم الهنيء، وذلك خوفا من انهيار مساكنهم في أية لحظة فوق رؤوسهم.
وأشار السكان أن معاناتهم تزداد تفاقما عند سقوط الأمطار، على غرار ما وقع في الأيام القليلة الماضية، أين اضطر العشرات منهم للمبيت في العراء، كما يتخوف سكان القصر العتيق عند هبوب الرياح، أين يلجأ هؤلاء إلى الهروب نحو أقاربهم الذين يقطنون بالأحياء والقرى المجاورة، فيما لا تجد فئة منهم من مفر سوى البقاء في القصر، وانتظار لطف الله بهم.
وما يلاحظ عند زيارة القصر القديم بسيدي خليل، هو أن نسبة معتبرة من المباني الموجودة فيه منهارة، وتحولت بمرور الوقت إلى أوكار لانتشار الحشرات الضارة فيها، خاصة العقارب وحتى الأفاعي، وقال عدد من المواطنين للشروق إن العديد من عمليات الإحصاء، والمعاينات الميدانية التي قامت بها السلطات المعنية، خاصة عقب سقوط الأمطار ظلت حبرا على ورق، مما أثار سخط وغضب السكان، في ظل ما وصفوه بصمت الجهات المسؤولة، رغم إدراكها لحجم الخطر الذي يتهدد القاطنين في هذه المساكن.
وناشد سكان القصر القديم، ببلدية سيدي خليل كافة السلطات لمعاينة القصر القديم، والوقوف على معاناتهم .
من جهته كشف مصدر بالبلدية أنه وفي إطار المخطط البلدي للتنمية، استفاد الحي من مشروع تهيئة ساحات وشوارع الحي، من خلال انجاز الطرقات والأرصفة والإنارة العمومية.
كما كشف ذات المتحدث أن الكثير من سكان القصر العتيق، استفادوا من برنامج السكن الريفي الفردي، مشيرا إلى أن بلدية سيدي خليل أحصت أزيد من 314 سكن هش بكل من حي القصر القديم وعين الشيخ.
يذكر أن القصر القديم بسيدي خليل، يعتبر إرثا تاريخيا هاما يستدعي اهتماما بالغا من الجهات المسؤولة والمعنية، حتى يعاد له الاعتبار ويصنف ضمن المعالم التاريخية، التي تزخر بها الجزائر، لما يمتاز به من مباني قديمة، يعود تاريخها إلى بداية القرن 19، كما كان لزاوية الولي الصالح سيدي خليل دورا مهما في المنطقة إبان الحقبة الاستعمارية، من خلال نشر الوعي الديني وحب الوطن، وتجنيد العديد من الشباب وقتها في صفوف الثورة التحريرية، حيث سقط العديد منهم في ساحة الشرف كشهداء.
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سكنات القصر القديم بسيدي خليل بالوادي مهددة بالانهيار
رشيد شويخ
يعيش العديد من سكان القصر القديم، ببلدية سيدي خليل التابعة لولاية الوادي، في مباني آيلة للسقوط في أي لحظة، خاصة وأن هذه المباني يعود تاريخ بنائها إلى أكثر من قرن من الزمن، كونها مشيدة بمواد انجاز تقليدية كالطين والخشب.
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وقد ذكر بعض المواطنين، أن جدران منازلهم أصبحت مائلة مع كثرة التشققات والتصدعات، وأوضح الكثير من الذين يقطنون بهذه المنازل، أنهم وجدوا أنفسهم مجبرين على المغامرة بحياة عوائلهم، سيما أنهم لم يجدوا سبيلا للخروج منها، ولا حلا من السلطات المحلية، والجهات المعنية المختصة حسبهم، وإنقاذهم من خطر محدق، حرمت معه الكثير من العائلات من النوم الهنيء، وذلك خوفا من انهيار مساكنهم في أية لحظة فوق رؤوسهم.
وأشار السكان أن معاناتهم تزداد تفاقما عند سقوط الأمطار، على غرار ما وقع في الأيام القليلة الماضية، أين اضطر العشرات منهم للمبيت في العراء، كما يتخوف سكان القصر العتيق عند هبوب الرياح، أين يلجأ هؤلاء إلى الهروب نحو أقاربهم الذين يقطنون بالأحياء والقرى المجاورة، فيما لا تجد فئة منهم من مفر سوى البقاء في القصر، وانتظار لطف الله بهم.
وما يلاحظ عند زيارة القصر القديم بسيدي خليل، هو أن نسبة معتبرة من المباني الموجودة فيه منهارة، وتحولت بمرور الوقت إلى أوكار لانتشار الحشرات الضارة فيها، خاصة العقارب وحتى الأفاعي، وقال عدد من المواطنين للشروق إن العديد من عمليات الإحصاء، والمعاينات الميدانية التي قامت بها السلطات المعنية، خاصة عقب سقوط الأمطار ظلت حبرا على ورق، مما أثار سخط وغضب السكان، في ظل ما وصفوه بصمت الجهات المسؤولة، رغم إدراكها لحجم الخطر الذي يتهدد القاطنين في هذه المساكن.
وناشد سكان القصر القديم، ببلدية سيدي خليل كافة السلطات لمعاينة القصر القديم، والوقوف على معاناتهم .
من جهته كشف مصدر بالبلدية أنه وفي إطار المخطط البلدي للتنمية، استفاد الحي من مشروع تهيئة ساحات وشوارع الحي، من خلال انجاز الطرقات والأرصفة والإنارة العمومية.
كما كشف ذات المتحدث أن الكثير من سكان القصر العتيق، استفادوا من برنامج السكن الريفي الفردي، مشيرا إلى أن بلدية سيدي خليل أحصت أزيد من 314 سكن هش بكل من حي القصر القديم وعين الشيخ.
يذكر أن القصر القديم بسيدي خليل، يعتبر إرثا تاريخيا هاما يستدعي اهتماما بالغا من الجهات المسؤولة والمعنية، حتى يعاد له الاعتبار ويصنف ضمن المعالم التاريخية، التي تزخر بها الجزائر، لما يمتاز به من مباني قديمة، يعود تاريخها إلى بداية القرن 19، كما كان لزاوية الولي الصالح سيدي خليل دورا مهما في المنطقة إبان الحقبة الاستعمارية، من خلال نشر الوعي الديني وحب الوطن، وتجنيد العديد من الشباب وقتها في صفوف الثورة التحريرية، حيث سقط العديد منهم في ساحة الشرف كشهداء.