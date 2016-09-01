أفادت وسائل الإعلام الإيرانية، الخميس، أن الحرس الثوري الإيراني حذر السعودية التي تجري مناورات عسكرية في مضيق هرمز الإستراتيجي وحوله من دخول سفنها المياه الإيرانية أو اقترابها منها.
وقالت قوة النخبة الإيرانية في بيان نشرته وسائل الإعلام، إن "القوات البحرية لحرس الثورة تعتبر أن هذه المناورات هي مصدر لإثارة التوتر وزعزعة الاستقرار في الخليج".
وحذر البيان من إنه "لا يسمح بدخول أي من القطع العسكرية المشاركة في هذه المناورات الدعائية إلى المياه الإقليمية الإيرانية، ولا حتى (العبور) من المياه الحرة القريبة من المياه الإقليمية الإيرانية"، وبأن إيران لن تعتبر "أن مثل هذا المرور لن يمثل ضرراً".
وقال حرس الثورة، إنه سيرد "بطريقة متكافئة وفوراً" على "أي تحرك أو جهد أو عمل يضر بالسلام والأمن في الخليج ومضيق هرمز وبحر عُمان".
وبدأت القوات البحرية السعودية، الثلاثاء، مناورات "درع الخليج 1" وقال قائد التمرين العميد البحري الركن ماجد بن هزاع القحطاني، إنها "من أضخم المناورات التي ينفذها الأسطول الشرقي في الخليج العربي وبحر عمان مروراً بمضيق هرمز".
وتقع السعودية وإيران على طرفين متقابلين من الخليج، وسبق لطهران أن لوحت بإغلاق المضيق في وجه الملاحة البحرية، في حال أي مواجهة مع خصومها الإقليميين.
ويسود توتر العلاقة بين إيران ودول الخليج، خصوصاً السعودية. وقطعت الرياض علاقاتها مع طهران في جانفي، إثر هجوم على سفارتها من قبل محتجين على إعدام الشيخ السعودي الشيعي المعارض نمر النمر.
وتقف السعودية وإيران على طرفي نقيض من نزاعات مختلفة في المنطقة لاسيما في سوريا واليمن.
وفي نهاية سبتمبر، أجرت إيران مناورات بحرية في مضيق هرمز بمشاركة سفينة حربية إيطالية.
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إيران تحذر السعودية بشأن المناورات في الخليج
أ ف ب - الشروق أونلاين
أفادت وسائل الإعلام الإيرانية، الخميس، أن الحرس الثوري الإيراني حذر السعودية التي تجري مناورات عسكرية في مضيق هرمز الإستراتيجي وحوله من دخول سفنها المياه الإيرانية أو اقترابها منها.
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وقالت قوة النخبة الإيرانية في بيان نشرته وسائل الإعلام، إن "القوات البحرية لحرس الثورة تعتبر أن هذه المناورات هي مصدر لإثارة التوتر وزعزعة الاستقرار في الخليج".
وحذر البيان من إنه "لا يسمح بدخول أي من القطع العسكرية المشاركة في هذه المناورات الدعائية إلى المياه الإقليمية الإيرانية، ولا حتى (العبور) من المياه الحرة القريبة من المياه الإقليمية الإيرانية"، وبأن إيران لن تعتبر "أن مثل هذا المرور لن يمثل ضرراً".
وقال حرس الثورة، إنه سيرد "بطريقة متكافئة وفوراً" على "أي تحرك أو جهد أو عمل يضر بالسلام والأمن في الخليج ومضيق هرمز وبحر عُمان".
وبدأت القوات البحرية السعودية، الثلاثاء، مناورات "درع الخليج 1" وقال قائد التمرين العميد البحري الركن ماجد بن هزاع القحطاني، إنها "من أضخم المناورات التي ينفذها الأسطول الشرقي في الخليج العربي وبحر عمان مروراً بمضيق هرمز".
وتقع السعودية وإيران على طرفين متقابلين من الخليج، وسبق لطهران أن لوحت بإغلاق المضيق في وجه الملاحة البحرية، في حال أي مواجهة مع خصومها الإقليميين.
ويسود توتر العلاقة بين إيران ودول الخليج، خصوصاً السعودية. وقطعت الرياض علاقاتها مع طهران في جانفي، إثر هجوم على سفارتها من قبل محتجين على إعدام الشيخ السعودي الشيعي المعارض نمر النمر.
وتقف السعودية وإيران على طرفي نقيض من نزاعات مختلفة في المنطقة لاسيما في سوريا واليمن.
وفي نهاية سبتمبر، أجرت إيران مناورات بحرية في مضيق هرمز بمشاركة سفينة حربية إيطالية.