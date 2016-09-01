تدمير ورشة لصناعة المتفجرات و18 مخبأ في تيبازة تحديد هوية الإرهابيين المقضي عليهم بباتنة

تمكنت قوات الجيش الوطني الشعبي، من التعرف على باقي الإرهابيين الأربعة المقضى عليهم في جبل وستيلي، بولاية باتنة، الأسبوع الماضي، حيث تم تحديد هوية 5 إرهابيين.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني، الخميس، أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر العملية النوعية لقوات الجيش الوطني الشعبي بجبل وستيلي، بولاية باتنة.5، يوم 29 سبتمبر 2016، والتي مكنت من تحييد خمسة (05) إرهابيين واسترجاع كمية من الأسلحة والذخيرة، تم التعرف على باقي المجرمين الأربعة، إذ يتعلق الأمر بكل من "ب. مسعود" المدعو "الروس" و"ز.محمد" المدعو "تيمو" و"ن.سيف الدين" المدعو "أبو دجانة" و"س.هارون".

ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 05 أكتوبر 2016، ورشة لصناعة المتفجرات و(18) مخبأ للإرهابيين وقنبلتين (02) تقليديتي الصنع خلال عملية بحث وتمشيط بتيبازة.

وفي إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بالوادي وبسكرة وغرداية، ستة (06) مهربين، فيما تم ضبط ثلاث (03) مركبات وثلاث (03) شاحنات محملة بـ (55,8) قنطار من مادة التبغ.

وفي تلمسان، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أربعة (04) تجار مخدرات وسيارتين و(44) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين حجز عناصر الدرك الوطني (4200) لتر من الوقود.

من جهة أخرى، أوقف حرس الحدود والدرك الوطني (26) مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة بتلمسان وغرداية وعين قزام، في حين أحبطت وحدات حراس الشواطئ عدة محاولات هجرة غير شرعية لـ(43) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، بكل من عنابة والقالة.