أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، الخميس، تضامن هيئته مع النائب سميرة ظوايفية المتواجدة على متن سفينة "زيتونة" لكسر الحصار على غزة.
وقال ولد خليفة، قبل انطلاق الجلسة العلنية المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، "نتضامن مع النائب سميرة ضوايفية لأنها قبل أن تكون نائب فهي مواطنة جزائرية".
وجدد رئيس المجلس الشعبي الوطني، تضامن الجزائر مع القضية الفلسطينية.
وكانت السفينة "زيتونة" التي اعترضتها البحرية الإسرائيلية، الأربعاء أثناء إبحارها إلى قطاع غزة قد وصلت اليوم إلى ميناء "اشدود" في فلسطين المحتلة.
وكان على متن السفينة 13 ناشطة من عدة دول وانطلقت من ميناء"برشلونة" الإسباني باتجاه قطاع غزة.
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متواجدة على متن سفينة "زيتونة" لكسر الحصار على غزة
ولد خليفة يؤكد تضامنه مع النائب سميرة ظوايفية
الشروق أون لاين/واج
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، الخميس، تضامن هيئته مع النائب سميرة ظوايفية المتواجدة على متن سفينة "زيتونة" لكسر الحصار على غزة.
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وقال ولد خليفة، قبل انطلاق الجلسة العلنية المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، "نتضامن مع النائب سميرة ضوايفية لأنها قبل أن تكون نائب فهي مواطنة جزائرية".
وجدد رئيس المجلس الشعبي الوطني، تضامن الجزائر مع القضية الفلسطينية.
وكانت السفينة "زيتونة" التي اعترضتها البحرية الإسرائيلية، الأربعاء أثناء إبحارها إلى قطاع غزة قد وصلت اليوم إلى ميناء "اشدود" في فلسطين المحتلة.
وكان على متن السفينة 13 ناشطة من عدة دول وانطلقت من ميناء"برشلونة" الإسباني باتجاه قطاع غزة.