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أمهله إلى غاية الفاتح نوفمبر المقبل
نكّاز: على سعيداني الاعتذار وإلا..
قال رجل الأعمال، رشيد نكّاز، الخميس، إنه سيرفع شكوى ضد الأمن العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، بتهمة القذف إذا لم يقدم اعتذارا علنيا قبل الفاتح نوفمبر المقبل.
وكتب رشيد نكّاز منشورا على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وصف فيه تصريحات عمار سعداني بـ"الكاذبة" وأنه "نظرا للاتهامات الخطيرة التي أطلقها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، رشيد نكاز يعطيه حتى 1 نوفمبر لتقديم اعتذار علني، وإذا لم يقم بذلك، سيطلب رشيد نكاز من محاموه الجزائريون رفع شكوى بتهمة القذف في الجزائر العاصمة يوم 1 نوفمبر".
وجاء في منشور المرشح السابق للرئاسيات، "أعتقد أن التصريحات الكاذبة التي أطلقها أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني ستبطل القيمة الأخلاقية والروحية لحجه إلى مكة المكرمة، لأن القرآن لا يكافئ أولئك الذين يروجون الأكاذيب".
وأكد رشيد نكاز، أنه لم يسبق له أن التقى أو تحدث مع الجنرال توفيق، مشيرا أنه "يكن الاحترام الكبير لعمله منذ عام 1999 الذي جلب السلام للشعب الجزائري".
وقال "أبدا رشيد نكاز لم ينتقد المؤسسات الأمنية في البلاد (الشرطة، الدرك، المخابرات والجيش) الذين يضمنون سلامة وسيادة الجزائر"، "لقد كنت هو الرجل السياسي الجزائري الوحيد الذي هنأ الجيش والمؤسسات الأمنية الجزائرية على قناة عمومية فرنسية".
2016/10/06 على 15:021
انت فيك شبه من اردغان تحب تظهر في الاعلام انت تحرك فوضة شعبية فوق جسر قديم على وشك السقوط . خطيك لا بوليتيك ياسي نقراس ههه
محفوظ - الجزائر2016/10/06 على 15:36
....ما دخل أردوغان في الموضوع؟ هل أنت محمله كوارث الدنيا, لأن لك موقف منه لسبب ما !!!!
adel - annaba dz2016/10/06 على 15:52
هذه بلادنا يا أخي محفوظ يحاسبون من ليس له مسؤولية و ليس العكس
المهبول - مستشفى الأمراض العقلية2016/10/06 على 15:062
لم أستصغك يوما يا نكاز و لم ترق لي من الوهلة الأولى التي رأيتك فيها لا أنت ولا تنكيزاتك لكن أسألك اليوم كمتعاطف معك ضد تعيساني. هل تتوقع فعلا أن يعتدر منك؟ وهل تتوقع أن تنصفك العدالة؟
واهم أنت يا رجل
Sniper Dz2016/10/06 على 16:203
أرجو من نكاز الردعلى سعيداني بمشي ألف كيلومتر على أقدام بدون توقف خخخخخخخ واش راكي رافدة يالجزائر