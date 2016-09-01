أمهله إلى غاية الفاتح نوفمبر المقبل نكّاز: على سعيداني الاعتذار وإلا..

قال رجل الأعمال، رشيد نكّاز، الخميس، إنه سيرفع شكوى ضد الأمن العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، بتهمة القذف إذا لم يقدم اعتذارا علنيا قبل الفاتح نوفمبر المقبل.

وكتب رشيد نكّاز منشورا على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وصف فيه تصريحات عمار سعداني بـ"الكاذبة" وأنه "نظرا للاتهامات الخطيرة التي أطلقها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، رشيد نكاز يعطيه حتى 1 نوفمبر لتقديم اعتذار علني، وإذا لم يقم بذلك، سيطلب رشيد نكاز من محاموه الجزائريون رفع شكوى بتهمة القذف في الجزائر العاصمة يوم 1 نوفمبر".

وجاء في منشور المرشح السابق للرئاسيات، "أعتقد أن التصريحات الكاذبة التي أطلقها أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني ستبطل القيمة الأخلاقية والروحية لحجه إلى مكة المكرمة، لأن القرآن لا يكافئ أولئك الذين يروجون الأكاذيب".

وأكد رشيد نكاز، أنه لم يسبق له أن التقى أو تحدث مع الجنرال توفيق، مشيرا أنه "يكن الاحترام الكبير لعمله منذ عام 1999 الذي جلب السلام للشعب الجزائري".

وقال "أبدا رشيد نكاز لم ينتقد المؤسسات الأمنية في البلاد (الشرطة، الدرك، المخابرات والجيش) الذين يضمنون سلامة وسيادة الجزائر"، "لقد كنت هو الرجل السياسي الجزائري الوحيد الذي هنأ الجيش والمؤسسات الأمنية الجزائرية على قناة عمومية فرنسية".