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الرئيس الفلسطيني يجري عملية "قسطرة قلبية"
قال مسؤول طبي فلسطيني، إن الرئيس محمود عباس أجرى عملية "قسطرة قلبية" وفحوصات طبية، الخميس، في رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وذكر سعيد سراحنة، المدير الطبي للمستشفى الاستشاري في رام الله، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا): "أُدخل فخامة الرئيس محمود عباس حفظه الله، إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية روتينية، وقد عملت له كافة الفحوصات، بما فيها القسطرة".
وأضاف سراحنة، إن "نتائج الفحوصات سليمة وطبيعية، وأن الرئيس سيغادر المستشفى بإذن الله، بعد ساعتين".
وكان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، قد ذكر في وقت سابق، أن عباس، أجرى صباح اليوم (الخميس)، فحوصات طبية.
من جانبه، قال مدير المستشفى الاستشاري، سالم أبو خيزران لوكالة الأناضول للأنباء، إن "الرئيس يتمتع بوضع صحي طبيعي"، رافضاً الإدلاء بمزيد من التصريحات.
ويبلغ الرئيس عباس من العمر 81 عاماً، ويشغل منصبه منذ العام 2005، عقب وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات.
المهبول - مستشفى الأمراض العقلية2016/10/06 على 15:091
كل هذا بسبب حزنه الشديد على رفيق الدرب شمعون بيراز