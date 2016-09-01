خمسة مصابين في تفجير في إسطنبول

قال حاكم إسطنبول واصب شاهين في تغريدة على موقع تويتر، إن انفجاراً بالقرب من مركز للشرطة التركية في إسطنبول، الخميس، نجم عن "دراجة نارية ملغومة"، مما أسفر عن جرح خمسة أشخاص أحدهم إصابته خطيرة.

وفي وقت سابق، ذكرت قناة "إن تي في" التلفزيونية ووكالة دوغان للأنباء، إن ما يشتبه أنها سيارة ملغومة انفجرت قرب مركز للشرطة ومطار أتاتورك في إسطنبول وإن شخصاً على الأقل أصيب بجروح خطيرة.

وعرض تلفزيون "إن تي في" لقطات لسيارات إسعاف تهرع إلى مكان الانفجار وقال إن قوات الأمن انتشرت في المنطقة.

وشهدت تركيا عدداً من التفجيرات في الأشهر القليلة الماضية ألقي باللائمة في بعضها على حزب العمال الكردستاني وفي البعض الآخر على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).