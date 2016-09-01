زكى أعضاء اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الخامس للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء المنبثقة عن دورة المجلس الوطني المنعقدة بتاريخ 17 جوان 2013، والمجتمعون يوم 1 أكتوبر الجاري، تحت إشراف القيادة الوطنية برئاسة حاج عبد القادر مختار الأمين العام بالنيابة، السيد محمد لفقي عضو المجلس الوطني واللجنة الوطنية رئيسا للجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الخامس للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، خلفا للطيب الهواري المعاقب انضباطيا والمخلوع من الأمانة الوطنية.
وحسب بيان للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، تلقت "الشروق " نسخة منه، فان تزكية السيد لفقي رئيسا للجنة، "جاء تحضيرا لانعقاد المؤتمر الخامس، في ظل الشرعية المنبثقة عن المؤتمر الرابع، وتثمينا لمصداقية المنظمة وعدم تبني سياسة الإقصاء والتهميش والعمل على لم الشمل، وخدمة لوطن الشهداء، وللوقوف بجانب مختلف مؤسسات الدولة للحفاظ على استقرار واستتباب الأمن في البلاد والتصدي لكل الهجمات المغرضة التي تمس بالسيادة الوطنية، ونكون حليفا طبيعيا للقوى الوطنية وعلى رأسها المجاهد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة".
ودعت اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الخامس، كافة أبناء الشهداء في المنظمة، إلى المزيد من اليقظة والالتفاف حولها، وذلك حفاظا على الدولة ومؤسساتها.
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محمد لفقي رئيسا للجنة الوطنية تحضيرا لمؤتمر منظمة أبناء الشهداء
أحمد.ع
زكى أعضاء اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الخامس للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء المنبثقة عن دورة المجلس الوطني المنعقدة بتاريخ 17 جوان 2013، والمجتمعون يوم 1 أكتوبر الجاري، تحت إشراف القيادة الوطنية برئاسة حاج عبد القادر مختار الأمين العام بالنيابة، السيد محمد لفقي عضو المجلس الوطني واللجنة الوطنية رئيسا للجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الخامس للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، خلفا للطيب الهواري المعاقب انضباطيا والمخلوع من الأمانة الوطنية.
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وحسب بيان للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، تلقت "الشروق " نسخة منه، فان تزكية السيد لفقي رئيسا للجنة، "جاء تحضيرا لانعقاد المؤتمر الخامس، في ظل الشرعية المنبثقة عن المؤتمر الرابع، وتثمينا لمصداقية المنظمة وعدم تبني سياسة الإقصاء والتهميش والعمل على لم الشمل، وخدمة لوطن الشهداء، وللوقوف بجانب مختلف مؤسسات الدولة للحفاظ على استقرار واستتباب الأمن في البلاد والتصدي لكل الهجمات المغرضة التي تمس بالسيادة الوطنية، ونكون حليفا طبيعيا للقوى الوطنية وعلى رأسها المجاهد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة".
ودعت اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الخامس، كافة أبناء الشهداء في المنظمة، إلى المزيد من اليقظة والالتفاف حولها، وذلك حفاظا على الدولة ومؤسساتها.