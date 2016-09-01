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أعيان المنطقة ينتفضون ويطالبون بتدخل السّلطات العليا
بلدية طولڤة تزيل اسمي "بن باديس" و"الإبراهيمي" من مدرستين!
- ڤسوم للشروق: كفى إساءة إلى رموز الأمة وعلمائها
أثارت قضية إزالة اسمي العلامة عبد الحميد بن باديس والشيخ البشير الإبراهيمي من متوسطة ومدرسة قرآنية ببلدية طولقة في ولاية بسكرة، بلبلة وسط أعيان المنطقة وسكانها، الذين استنكروا التخلي عن أسماء رمزين من رموز الهوية الوطنية، واستبدالها بأسماء أخرى، معتبرين الأمر قضية وطنية يمكن أن تثير فتنة، إذا لم تتحرك السلطات المعنية في سبيل الحد من هذه التجاوزات في حق رموز الوطن، خاصة بعد قضية سب العلامة عبد الحميد بن باديس في ولاية غليزان.
"الشروق" تنقلت إلى مقر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وتحدثت إلى أعيان من المنطقة شدوا الرحال إلى العاصمة، قاصدين مقر الجمعية لنقل شهاداتهم، فيما يخص القضية التي أثارت سخط كل سكان المنطقة.
وفي حديثه للشروق، اعتبر عبد الرزاق قسوم رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، ما حدث في طولقة أمرا خطيرا للغاية، وتأتي حسبه بعد الإساءة إلى العلامة عبد الحميد بن باديس في ولاية غليزان، قائلا إن كان هؤلاء اعتدوا على رمز من رموز الأمة بالقول فقط ،فإن من قام بتغيير اسم العلامة باسم محلي قد مس هذا الرمز الوطني بالفعل، وهو ما لم تهضمه الجمعية، وكذا أعيان المنطقة وسكانها الذين زار بعضهم مقر الجمعية، مضيفا أن تغيير اسم الشيخ البشير الإبراهيمي وحذفه من المدرسة القرآنية في نفس الوقت يطرح عدة تساؤلات وتأويلات، مؤكدا أن القضية ترجع إلى أسباب سياسية بحتة، حسبما نقله أعيان المنطقة، الذين اتهموا بعض الأطراف بالمحاباة لأشخاص معينة تطمح للترشح للانتخابات القادمة، موضحا أن المدرسة القرآنية هي ملك لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وتأسست من أموال أهالي طولڤة.
من جهتهم، استنكر أعيان مدينة طولقة الأمر الذي فوجئوا به، قائلين إنهم استغربوا حذف اسمين بحجم العلامة عبد الحميد بن باديس والشيخ البشير الإبراهيمي، وتغييرهما بأسماء محلية، كان من المفروض أن تطلق على مؤسسات أخرى هي في طور الإنجاز، وليس أن تحل محل أسماء أخرى، كرمت بتسمية بعض المؤسسات الوطنية عليها منذ عدة سنوات.
وأكد الأعيان أن السكان انتفضوا على إثر هذه الحادثة، لأن الأمر يتعلق بمصير الأمة ككل، ولا يمثل أي طيف من الأطياف أو عرش من العروش، بل يعني أبناء الجزائر كافة، حيث يعكف سكان مدينة طولقة على توقيع عرائض سيتم إرسالها للجهات المعنية بغرض التحرك لإعادة الاسمين إلى المؤسستين، قائلين إن كل أبناء المنطقة لم يهضموا ما حدث بين عشية وضحاها، ودون سابق إنذار، وهم يجهلون الأسباب الحقيقية وراء هذه المهزلة، مطالبين بضرورة وقف التعدي على رموز الأمة، وطمس ممثلي الهوية الوطنية، حتى لا تزرع الفتنة في البلاد.
2016/10/06 على 20:561
واش رايح يصرا في هذالبلاد يا ناس؟؟؟؟...... من ضربت كتاب الجغرافيا و الدعوة راهي غير اتزيد للقدام؟؟؟؟!!!!؟؟؟؟!!!!
اللي يصرى هو تنضيف البلد من الفكر البدوي العروبي - l'algérie2016/10/06 على 22:28
الجزائر تعود لحضن نوميدا و هويتنا الأمازيغية
fatouma - khenchela2016/10/06 على 21:59
الاف المدارس والمساجد باسم ابن باديس هل يختصر رجالات هدا البلد في شخص واحد..
بومليل ~ بوزريعة2016/10/06 على 21:152
فَلْتسمّوها على بركة الله: متوسّطة قدّور بن غبريط
سفيان2016/10/06 على 21:503
هناك وجود المخططات الماسونية لعبث بالهوية بزرع الاستفزازات وجر البلاد للاستقرار وارى هذه من أفعال نادي الروتاري الذي قد تمادى كثيراً في إساءته للدين و الوطن، وقد ظهر مدى عدائهم للإسلام وحبهم للكيان الصهيوني وهاهم يطبقون مخططاتهم الشيطانية و قد وصل الأمر به إلى الاستهزاء بأحد الرموز الدينية و التاريخية للجزائر.
أناشد الدولة والسلطات والشرفاء البلاد لإيقاف كل أعداء الوطن وأعداء الإسلام وحل كل النوادي الماسونية واعتقال كل من يمسون بهويتنا والعبث فيه....
سفيان2016/10/06 على 21:524
هناك وجود المخططات الماسونية لعبث بالهوية بزرع الاستفزازات وجر البلاد للا استقرار والفتن وارى هذه من أفعال نادي الروتاري الذي قد تمادى كثيراً في إساءته للدين و الوطن، وقد ظهر مدى عدائهم للإسلام وحبهم للكيان الصهيوني وهاهم يطبقون مخططاتهم الشيطانية و قد وصل الأمر به إلى الاستهزاء بأحد الرموز الدينية و التاريخية للجزائر.
أناشد الدولة والسلطات والشرفاء البلاد لإيقاف كل أعداء الوطن وأعداء الإسلام وحل كل النوادي الماسونية واعتقال كل من يمسون بهويتنا والعبث فيه....
2016/10/06 على 21:525
اقرؤوا كتبهم وبعدها لكم الحق تعتبرونهم رموز أو لا
أظن لم اطلب شيء باطل طلب مشروع ينور الكل
ان كانو جيدين ستعلمون سيئين ستعلمون
طالب عمل - بلد الشهداء2016/10/06 على 22:056
الفائدة في الدراسة وليست في الإسم اذا كان منهاج الدراسي لا فائدة منه ...الجزائر في الهاوية اين المنقذ --- فساد في كل شيء حسبي الله ونعم الوكيل
المحلل السياسي - الجزائر2016/10/06 على 22:147
كل يوم تسمع خبر -هذا مخطط وراءه اناس--لتجريب الجزائريين -او لالهائهم عن الاشياء الاساسية.
الغريب - الجزائر2016/10/06 على 22:238
هذا مصرنا الشعب المذلول تركنا شريعة ربنا و قواننه فاذلنا الله و ان عدنا الي ديننا فترجع لنا عزتنا.اما فيما يخص ما يجري في بلادنا فهذا دليل قاطع ان الماسونية نخرت البلاد و العباد.في زمان ابن بديس رحمه الله كان شعب الجزائري مسلم و لكن الان صار فيه الملحد و عباد الشيطان و الروافض و العلمانيين و الليبراليين و النصاري و غيرها من الملل و سياتي يوم اين تقسم اذا بقينا علي هذه الحالة.
كاره2016/10/06 على 22:249
بل سيسموه متوسطة "shemon peres و بن غوريون.......تكريما للكيان الصهيوني بمشاركة Rottary وممثلة بن غبريط وقنصل الفرنسي......
نوميدا قادمة - l'algérie2016/10/06 على 22:2610
رموز الهوية الوطنية ؟؟؟ متى كان بشر رموز هوية الجمهورية الجزائري؟
لا ياودي نحن لا عنبد البشر ولا نتخذهم رموزا لهويتنا الأمازيغية