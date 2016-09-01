قال النائب البرلماني عن ولاية المدية الطاهر ميسوم المعروف بـ "سبيسيفيك" إن عناصر من الدرك الوطني أبلغوه بغلق مصنع الحليب "ملبنة البخاري" بقصر البخاري الأحد المقبل دون أن يتم تسليمه أي وثيقة.
وأوضح البرلماني "سبيسيفيك" لـ "الشروق" أنه لم يتم تبليغه لا بقرار الوالي بغلق الملبنة ولا بمحضر من طرف رجال الدرك الوطني، مشيرا إلى أنه يطلب تبليغه رسيما بالقرار أو بمحضر للدرك، حتى يتسنى له التوجه للمحكمة الإدارية التي هي المخولة بالفصل في القضية.
وأوضح المتحدث أنه لا يطالب لا بعدم الغلق ولا أي شيء بل يطالب بتبليغه رسميا عبر وثيقة معترف بها، مشيرا إلى أنه سيطلب بخبرة مضادة ولذلك يجب أن يتحصل على الوثيقة الرسمية للغلق أو المحضر.
واعتبر المتحدث أن التهمة عشوائية بكون الحليب غير مطابق للمعايير، لأن معهد باستور قال العكس وبأن الحليب لا تشوبه شائبة، مشيرا إلى أن الولاية تحدثت عن معاينة الحليب لشهر أوت، وهو ما يعني أنها على علاقة بالحادثة السابقة بعد تدخل وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب، يقول المتحدث.
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قال بأنه لم يبلغ لا بالقرار ولا بمحضر الدرك
قرار لوالي البليدة بغلق ملبنة النائب "سبيسيفيك"
حسان حويشة
صحافي بجريدة الشروق اليومي، متابع للشؤون الإقتصادية والوطنية
قال النائب البرلماني عن ولاية المدية الطاهر ميسوم المعروف بـ "سبيسيفيك" إن عناصر من الدرك الوطني أبلغوه بغلق مصنع الحليب "ملبنة البخاري" بقصر البخاري الأحد المقبل دون أن يتم تسليمه أي وثيقة.
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قرار لوالي البليدة بغلق ملبنة النائب "سبيسيفيك"
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وأوضح البرلماني "سبيسيفيك" لـ "الشروق" أنه لم يتم تبليغه لا بقرار الوالي بغلق الملبنة ولا بمحضر من طرف رجال الدرك الوطني، مشيرا إلى أنه يطلب تبليغه رسيما بالقرار أو بمحضر للدرك، حتى يتسنى له التوجه للمحكمة الإدارية التي هي المخولة بالفصل في القضية.
وأوضح المتحدث أنه لا يطالب لا بعدم الغلق ولا أي شيء بل يطالب بتبليغه رسميا عبر وثيقة معترف بها، مشيرا إلى أنه سيطلب بخبرة مضادة ولذلك يجب أن يتحصل على الوثيقة الرسمية للغلق أو المحضر.
واعتبر المتحدث أن التهمة عشوائية بكون الحليب غير مطابق للمعايير، لأن معهد باستور قال العكس وبأن الحليب لا تشوبه شائبة، مشيرا إلى أن الولاية تحدثت عن معاينة الحليب لشهر أوت، وهو ما يعني أنها على علاقة بالحادثة السابقة بعد تدخل وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب، يقول المتحدث.