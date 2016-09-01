مقتل أب لطفلين على يد ابن عمته في يسر ببومرداس

توفي بمستشفى تيزي وزو أب لطفلين، في الثلاثينيات من العمر، مساء الأربعاء، بعد تعرضه للضرب من طرف ابن عمته بحي السكنات الجاهزة في يسر شرق ولاية بومرداس.

وحسب مصادر محلية، فإن المجني عليه، وهو أب لطفلين، يدعى "ب. ك"، في الثلاثينيات من العمر، تعرض للضرب بواسطة حجر كبير من طرف ابن عمته ذي 21 سنة، بعدما تنقل هذا الأخير إليه بمسكنه الكائن بحي السكنات الجاهزة بذات المنطقة وأجهز عليه ليصيبه إصابات بليغة استدعت نقله من مستشفى برج منايل إلى مستشفى تيزي وزو، أين مكث نحو عشرة أيام في الإنعاش إلى أن لفظ أنفاسه مساء الأربعاء، في وقت لاذ الجاني بالفرار، فيما صرحت مصادر أخرى لـ "الشروق"، بأن المجني عليه تدخل لفك شجار بين الجاني وشخص آخر، عندها حاول الأول ضرب غريمه بحجر وأصاب ابن خاله في الرأس، هذا خلال جلسة جمعت الثلاثة بحي الشاليهات، ليخلف الضحية طفلين صغيرين وأما ثكلى صدموا عندما توجهوا لزيارته بالمستشفى بخبر وفاته، فيما تتواصل تحريات مصالح الأمن المختصة لتوقيف الجاني الذي لا يزال في حالة فرار مع تحديد ملابسات القضية.