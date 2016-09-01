سلطت٬ محكمة جنايات سطيف٬ الأربعاء٬ عقوبات متفاوتة٬ تتراوح ما بين 7 سنوات وعامين سجنا نافذا٬ في حق ثلاثة أشخاص تورطوا في جناية تكوين جمعية أشرار مختصة في تزوير العملة الوطنية٬ وترويجها على نطاق واسع عبر ولايات الشرق الجزائري.
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة٬ أن مصالح أمن عين ولمان، الواقعة جنوب الولاية٬ أوقفت أفراد الشبكة٬ بناء على معلومات تحصلت عليها٬ تفيد٬ بأن أحد الموظفين في مكتبة بلدية عين ولمان٬ يستغل سكانير وآلة الطبع بالمكتبة البلدية لتزوير العملة الوطنية. وعليه٬ باشرت ذات المصالح الأمنية تحقيقاتها المعمقة٬ حيث قامت بترصد تحركات المشتبه فيه٬ ليتم القبض عليه متلبسا وهو بصدد تسليم ظرف بداخله مبلغ معتبر من العملة المزورة٬ إلى شريكه في العملية. وبعد التحقيق مع المتهمين٬ تبين أن لهما شريكا ثالثا في العملية٬ الذي ألقي عليه القبض بعد تحديد هويته.
المتهمون الثلاثة الذين ضبط بحوزتهم مبلغ مالي مزور من فئة ألفي دينار، الذي يقدر بنحو 300 مليون سنتيم٬ وهم ماثلون أمام هيئة المحكمة٬ كل واحد فيهم كان يريد إلصاق التهمة في الآخر٬ وبعد المداولات القانونية٬ نطقت هيئة المحكمة بتسليط عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا للموظف في المكتبة٬ فيما أدانت شريكيه بعقوبة 5 سنوات وعامين سجنا نافذا.
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زوّر 300 مليون بسكانير مكتبة بلدية عين ولمان
موظف يستغل أجهزة الدولة لتزوير العملة بسطيف
سمير منصوري
سلطت٬ محكمة جنايات سطيف٬ الأربعاء٬ عقوبات متفاوتة٬ تتراوح ما بين 7 سنوات وعامين سجنا نافذا٬ في حق ثلاثة أشخاص تورطوا في جناية تكوين جمعية أشرار مختصة في تزوير العملة الوطنية٬ وترويجها على نطاق واسع عبر ولايات الشرق الجزائري.
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وحسب ما دار في جلسة المحاكمة٬ أن مصالح أمن عين ولمان، الواقعة جنوب الولاية٬ أوقفت أفراد الشبكة٬ بناء على معلومات تحصلت عليها٬ تفيد٬ بأن أحد الموظفين في مكتبة بلدية عين ولمان٬ يستغل سكانير وآلة الطبع بالمكتبة البلدية لتزوير العملة الوطنية. وعليه٬ باشرت ذات المصالح الأمنية تحقيقاتها المعمقة٬ حيث قامت بترصد تحركات المشتبه فيه٬ ليتم القبض عليه متلبسا وهو بصدد تسليم ظرف بداخله مبلغ معتبر من العملة المزورة٬ إلى شريكه في العملية. وبعد التحقيق مع المتهمين٬ تبين أن لهما شريكا ثالثا في العملية٬ الذي ألقي عليه القبض بعد تحديد هويته.
المتهمون الثلاثة الذين ضبط بحوزتهم مبلغ مالي مزور من فئة ألفي دينار، الذي يقدر بنحو 300 مليون سنتيم٬ وهم ماثلون أمام هيئة المحكمة٬ كل واحد فيهم كان يريد إلصاق التهمة في الآخر٬ وبعد المداولات القانونية٬ نطقت هيئة المحكمة بتسليط عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا للموظف في المكتبة٬ فيما أدانت شريكيه بعقوبة 5 سنوات وعامين سجنا نافذا.