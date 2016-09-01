تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية السبت، أقصى شرق ولاية سكيكدة، الأربعاء، من توقيف فتاة "م، ك" 34 سنة مشتبه في ضلوعها في جريمة ازهاق روح جنين حديث الولادة، كما تم التوصل إلى من ساعدتها في عملية التوليد "ب، ش" 80 سنة، حيث تكفل عشيق المعنية المسمى "ش، ج" البالغ من العمر 36 سنة باستلام المولود الجديد، وإزهاق روحه ورميه بالوادي، حيث لا يزال البحث جاريا لتوقيفه وتقديم جميع الأطراف أمام الجهات القضائية، وتعود حيثيات القضية إلى أمس الاول، حينما عثر أحد المواطنين على جثة جنين حديث العهد بالولادة، من جنس ذكر، مرميا بأحد الأودية بإقليم بلدية السبت.
على إثر ذلك تم تنقل أفراد الفرقة الإقليمية ببلدية السبت، وأفراد الشرطة التقنية بالمجموعة إلى عين المكان، أين تم العثور على الجثة عالقة بالوحل وسط الوادي، ومخنوق بواسطة قطعة قماش، حيث تم الاستعانة بالثنائي السينوتقني كلب بوليسي اختصاص تقفي أثر الفاعل إلى غاية الوصول إلى أحد المنازل المحاذية للوادي، أين تم توقيف الفاعلين، فيما لا يزال البحث جاريا عن المتهم الثالث.
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توقيف فتاة وعجوز متهمتين بإزهاق روح جنين بسكيكدة
إسلام بوشليق
تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية السبت، أقصى شرق ولاية سكيكدة، الأربعاء، من توقيف فتاة "م، ك" 34 سنة مشتبه في ضلوعها في جريمة ازهاق روح جنين حديث الولادة، كما تم التوصل إلى من ساعدتها في عملية التوليد "ب، ش" 80 سنة، حيث تكفل عشيق المعنية المسمى "ش، ج" البالغ من العمر 36 سنة باستلام المولود الجديد، وإزهاق روحه ورميه بالوادي، حيث لا يزال البحث جاريا لتوقيفه وتقديم جميع الأطراف أمام الجهات القضائية، وتعود حيثيات القضية إلى أمس الاول، حينما عثر أحد المواطنين على جثة جنين حديث العهد بالولادة، من جنس ذكر، مرميا بأحد الأودية بإقليم بلدية السبت.
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على إثر ذلك تم تنقل أفراد الفرقة الإقليمية ببلدية السبت، وأفراد الشرطة التقنية بالمجموعة إلى عين المكان، أين تم العثور على الجثة عالقة بالوحل وسط الوادي، ومخنوق بواسطة قطعة قماش، حيث تم الاستعانة بالثنائي السينوتقني كلب بوليسي اختصاص تقفي أثر الفاعل إلى غاية الوصول إلى أحد المنازل المحاذية للوادي، أين تم توقيف الفاعلين، فيما لا يزال البحث جاريا عن المتهم الثالث.