فيروسات على شكل فيديوهات تجتاح الفيسبوك وترعب المتصفحين

اشتكى عديد المرتادين على صفحات الفيسبوك خلال اليومين الأخيرين من وجود فيديوهات مليئة بالفيروسات تغزو صفحاتهم وترسل إلى أصدقائهم وهي تحمل صور البروفيل الخاص بصاحب الصفحة.

ورغم تحذيرات الفيسبوكيين لبعضهم البعض إلا أن العديد منهم تورط في هذه الفيروسات التي قيل عنها الكثير من حيث التجسس على المعلومات الخاصة أو تدمير جهاز الإعلام الآلي أصلا، وهناك من تحدث عن مخاطر عديدة لهذه الفيروسات التي ولأول مرة تغزو صفحات الفيسبوك في شكل روابط لفيديوهات بعضها يحمل صورا ومشاهد لا أخلاقية حسب ما تداوله البعض عبر تعليقاتهم في صفحاتهم الخاصة، كما أن هذه الفيروسات غزت الصفحات بشكل مكثف في الوقت الواحد، وقد تزامن ظهورها مع إحياء رأس السنة الهجرية الجديدة مما جعل ضحاياها يتضاعفون اعتقادا منهم أنها تهاني رأس السنة ليكتشف بعضهم قبل فوات الأوان وبعضهم الآخر بعد حدوث الكارثة أن الأمر يتعلق بفيروسات غريبة في شكل روابط لفيديوهات لا يعلم الجميع مصدرها و لا حتى مخاطرها المستقبلية على صفحاتهم أو حتى على حواسيبهم في انتظار إيجاد تفسير لهذه الحادثة التي باتت تتكرر و في كل مرة تأخذ شكلا مغايرا.