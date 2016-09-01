حريص على تنمية "الفوّارة" ثقافيا ورياضيا عمدة سطيف يراهن في ليلة "الغزال" الذهبي

أبرز الدكتور "نصر الدين وهراني" رئيس بلدية سطيف، ليلة الخميس، حرصه على تنمية عاصمة الهضاب ثقافيا ورياضيا، بالتزامن مع تتويج الشاب "بلال غزال" بجائزة "الفوّارة الذهبية" "الوا مان شو" أو ما يُعرف أكاديميا بـ "عرض الشخص الواحد".

في إسدال ستائر رابع ومضات تظاهرة "فوارة شو"، ركّز عمدة مدينة سطيف على اهتمامه بكسب رهان الارتفاع بالفعل الثقافي والحراك الرياضي في "الأرض السوداء"، وبرسم كلمة ألقاها "وهراني"، شدّد الأخير على اهتمام مصالحه بفتح الأبواب أمام جميع الفعاليات الثقافية والرياضية، وحثّها على تقديم مقترحات عملية للإسهام عمليا في ترقية مسقط رأس الراحلين الحيين "عمر مختار شعلال" و"علي بن عودة" المدعو "الشيخ لاياص".

ووسط حضور غفير بقاعة دار الثقافة "هواري بومدين"، افتكّ "بلال غزال" من الجزائر العاصمة، جائزة الفوارة الذهبية (قيمتها 200 ألف دينار) عن عمله المميّز "جو مبال بشيشي"، بينما عادت جائزة الفوارة الفضية (100 ألف دينار) لـ "أحمد هشام علاوة" من سطيف، في وقت نال "خليل نعام" من سيدي بلعباس، جائزة الفوارة البرونزية (70 ألف دينار).

وتوّجت "سارة بوخاري" من برج بوعريريج، بجائزة لجنة التحكيم (50 ألف دينار) عن عرضها "القرار"، في المقابل، جرى منح الجائزة التشجيعية لـ "ياسين زناتي" من سطيف عن وصلته "تنقل" في مسابقة شهدت تنافس 31 متسابقا من جهات الوطن الأربعة.

يُشار إلى أنّ لجنة التحكيم ترأسها الفنان "جمال قرمي" بعضوية الناشطين "خديجة طيبي"، "مراد بن الشيخ"، "محمد بوكراس"، و"فتحي كافي".

ونوّهت اللجنة في توصياتها على حتمية ترصيع الدورات القادمة باشتغال أكبر على موروث المثقفين المكرّمين، مع مدارسة سيرهم ضمن ندوات متخصصة، كما حثّت على التدقيق في انتقاء العروض وإلزام أصحابها بتفادي اللغة السوقية في المراكحات والابتعاد عن العنف اللفظي والمباشرة.

وبجانب تنبيهها إلى حساسية وضع نظام داخلي للتظاهرة، فضلا عن توسيع الأنشطة الجوارية، دعت اللجنة إلى أهمية استعانة المشاركين في القادم بأخصائيي الكتابة الدرامية والإخراج على درب رفع المستوى العام.