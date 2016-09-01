مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة حول سوريا

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة حول سوريا، الجمعة، بعد تحذير مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا من أن الأحياء الشرقية لحلب "ستدمر بالكامل" بحلول نهاية العام بحسب ما ذكر دبلوماسيون، الخميس.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية امس عن الدبلوماسيين قولهم، إن الجلسة التي دعت إليها روسيا ستتخللها إحاطة عن الوضع في سوريا يقدمها دي ميستورا عبر الفيديو من جنيف.

وحسب دي ميستروا فإن روسيا قصفت بدون تمييز مدينة تضم مئات الآلاف من المدنيين لمحاولة استئصال بعض المئات فقط من عناصر المجموعات المسلحة .

وقال "إن الحديث يدور حول ما مجموعه 900 شخص باتوا السبب الرئيسي لشن هجوم على نحو 275 الف شخص".

وتساءل أمام الصحافة "هل هذه هي الحجة و السبب التي من اجلها يتم تدمير المدينة"، مضيفا "إن شرق حلب قد تدمر بكاملها في ظرف شهرين ونصف".

ودعا دي ميستورا عناصر جبهة فتح الشام فرع القاعدة سابقا في سوريا الى التوصل الى اتفاق من اجل مغادرة حلب و بالتالي وقف قصف المدينة.

وتعهد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا موجها كلامه على عناصر جبهة فتح الشام "اذا قررتم المغادرة بشرف فانا مستعد لمرافقتكم".