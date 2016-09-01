احتلت مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، المركز السابع في قائمة النساء الأكثر نفوذا في العاصمة الأوروبية الإدارية بروكسل.
وكان المركز الأول في هذه القائمة، التي أعدتها النشرة الأوروبية لصحيفة "بوليتيكو"، من نصيب مجموعة من 9 نساء يمثلن جماعات الضغط، بينما احتلت المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة مارغريت فيستاغر المرتبة الثانية في هذا القائمة التي تتضمن 20 مركزا.
وشغلت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كريستالينا غيورغييفا المركز الرابع، والأمينة الأوروبية للمظالم، أيميلي أوريلي، المركز الخامس في القائمة المذكورة.
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موغيريني السابعة بين النساء الأكثر نفوذا في أوروبا
وكالات
احتلت مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، المركز السابع في قائمة النساء الأكثر نفوذا في العاصمة الأوروبية الإدارية بروكسل.
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وكان المركز الأول في هذه القائمة، التي أعدتها النشرة الأوروبية لصحيفة "بوليتيكو"، من نصيب مجموعة من 9 نساء يمثلن جماعات الضغط، بينما احتلت المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة مارغريت فيستاغر المرتبة الثانية في هذا القائمة التي تتضمن 20 مركزا.
وشغلت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كريستالينا غيورغييفا المركز الرابع، والأمينة الأوروبية للمظالم، أيميلي أوريلي، المركز الخامس في القائمة المذكورة.