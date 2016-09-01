موغيريني السابعة بين النساء الأكثر نفوذا في أوروبا

date 2016/10/07 views 124 comments 0
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icon-writer وكالات

احتلت مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، المركز السابع في قائمة النساء الأكثر نفوذا في العاصمة الأوروبية الإدارية بروكسل.

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وكان المركز الأول في هذه القائمة، التي أعدتها النشرة الأوروبية لصحيفة "بوليتيكو"، من نصيب مجموعة من 9 نساء يمثلن جماعات الضغط، بينما احتلت المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة مارغريت فيستاغر المرتبة الثانية في هذا القائمة التي تتضمن 20 مركزا.

وشغلت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كريستالينا غيورغييفا المركز الرابع، والأمينة الأوروبية للمظالم، أيميلي أوريلي، المركز الخامس في القائمة المذكورة.

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