اجتاح الإعصار ماثيو، وهو أول إعصار يمثل تهديداً مباشراً للولايات المتحدة منذ أكثر من عشر سنوات، ولاية فلوريدا الجمعة، بأمطار غزيرة ورياح قوية بعد أن قتل ما لا يقل عن 339 شخصا في هايتي.
وقال رئيس بلدية ديتونا بيتش، ديريك هنري، لشبكة (سي.إن.إن) في وقت مبكر الجمعة "نستعد وسرعة الرياح تشتد. امتثل عدد كبير جدا من السكان لتحذيراتنا، وبالطبع نشعر بالقلق على من لم يفعلوا".
وقال الحاكم ريك سكوت، إن التيار الكهربائي انقطع عن أكثر من 140 ألف منزل في فلوريدا. وفي وست بالم بيتش، خيّم الظلام على الشوارع والمنازل، وخلا الطريق السريع الرئيسي من السيارات والمارة، بينما اجتاح الإعصار المدينة التي يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة.
وذكر المركز الوطني الأميركي للأعاصير، أن سرعة رياح الإعصار ماثيو بلغت 215 كيلومترا في الساعة، عندما اجتاح الجزء الشمالي الغربي من جزر الباهاما، في طريقه إلى ساحل المحيط الأطلسي في فلوريدا في وقت سابق.
وبينما تراجعت سرعة رياح الإعصار ليل الخميس، فإنّه ظل إعصاراً من الفئة الرابعة على مقياس سافير-سمبسون.
كما أشار المركز الوطني الأميركي للأعاصير إلى أن ماثيو يمكن أن يصبح أقوى إعصار يضرب شمال شرق فلوريدا منذ 118 عاما.
وقال مسؤولون محليون إن نحو 339 شخصاً لاقوا حتفهم في هايتي، وتشرّد الآلاف بعد أن سوى الإعصار منازل بالأرض واقتلع أشجارا وغمرت المياه أحياء بكاملها هذا الأسبوع. ولقي أربعة أشخاص حتفهم في جمهورية الدومنيكان المجاورة لهايتي.
وامتد تحذير المركز الوطني للأعاصير على ساحل المحيط الأطلسي من جنوب فلوريدا إلى جورجيا وساوث كارولاينا. وذكرت قناة ويذر، إن تحذيرات من الإعصار صدرت لأكثر من 12 مليون شخص بالولايات المتحدة.
وحذر سكوت من احتمال وقوع أضرار "كارثية" إذا اجتاح الإعصار ماثيو الولاية مباشرة، ودعا نحو 1.5 مليون شخص إلى إخلاء منازلهم.
وفتحت فلوريدا وجورجيا وساوث كارولاينا مراكز إيواء للنازحين. وقال سكوت إن عدد المقيمين في 60 مركز إيواء في فلوريدا، تجاوز ثلاثة آلاف حتى صباح الخميس.
وأعلنت الولايات الثلاث بالإضافة إلى نورث كارولاينا حالة الطوارئ. واتصل الرئيس باراك أوباما بحكام الولايات الأربع أمس الخميس، لبحث الاستعدادات للإعصار، معلناً حالة الطوارئ في فلوريدا وساوث كارولاينا، وهي خطوة تجيز للوكالات الاتحادية تنسيق جهود الإغاثة من الكوارث. كما أعلن أوباما حالة الطوارئ في جورجيا، وأمر بإرسال مساعدات اتحادية للولاية.
إلى ذلك، أعلنت شركات طيران ومنها "أمريكان إيرلاينز" و"دلتا إيرلاينز" أن مئات الرحلات الجوية في جنوب فلوريدا ألغيت، ويتوقع أن تمتد الإلغاءات إلى الشمال في الأيام القادمة، مع تحرك الإعصار.
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بعد قتل 339 في هايتي
الإعصار ماثيو يجتاح فلوريدا
رويترز
اجتاح الإعصار ماثيو، وهو أول إعصار يمثل تهديداً مباشراً للولايات المتحدة منذ أكثر من عشر سنوات، ولاية فلوريدا الجمعة، بأمطار غزيرة ورياح قوية بعد أن قتل ما لا يقل عن 339 شخصا في هايتي.
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وقال رئيس بلدية ديتونا بيتش، ديريك هنري، لشبكة (سي.إن.إن) في وقت مبكر الجمعة "نستعد وسرعة الرياح تشتد. امتثل عدد كبير جدا من السكان لتحذيراتنا، وبالطبع نشعر بالقلق على من لم يفعلوا".
وقال الحاكم ريك سكوت، إن التيار الكهربائي انقطع عن أكثر من 140 ألف منزل في فلوريدا. وفي وست بالم بيتش، خيّم الظلام على الشوارع والمنازل، وخلا الطريق السريع الرئيسي من السيارات والمارة، بينما اجتاح الإعصار المدينة التي يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة.
وذكر المركز الوطني الأميركي للأعاصير، أن سرعة رياح الإعصار ماثيو بلغت 215 كيلومترا في الساعة، عندما اجتاح الجزء الشمالي الغربي من جزر الباهاما، في طريقه إلى ساحل المحيط الأطلسي في فلوريدا في وقت سابق.
وبينما تراجعت سرعة رياح الإعصار ليل الخميس، فإنّه ظل إعصاراً من الفئة الرابعة على مقياس سافير-سمبسون.
كما أشار المركز الوطني الأميركي للأعاصير إلى أن ماثيو يمكن أن يصبح أقوى إعصار يضرب شمال شرق فلوريدا منذ 118 عاما.
وقال مسؤولون محليون إن نحو 339 شخصاً لاقوا حتفهم في هايتي، وتشرّد الآلاف بعد أن سوى الإعصار منازل بالأرض واقتلع أشجارا وغمرت المياه أحياء بكاملها هذا الأسبوع. ولقي أربعة أشخاص حتفهم في جمهورية الدومنيكان المجاورة لهايتي.
وامتد تحذير المركز الوطني للأعاصير على ساحل المحيط الأطلسي من جنوب فلوريدا إلى جورجيا وساوث كارولاينا. وذكرت قناة ويذر، إن تحذيرات من الإعصار صدرت لأكثر من 12 مليون شخص بالولايات المتحدة.
وحذر سكوت من احتمال وقوع أضرار "كارثية" إذا اجتاح الإعصار ماثيو الولاية مباشرة، ودعا نحو 1.5 مليون شخص إلى إخلاء منازلهم.
وفتحت فلوريدا وجورجيا وساوث كارولاينا مراكز إيواء للنازحين. وقال سكوت إن عدد المقيمين في 60 مركز إيواء في فلوريدا، تجاوز ثلاثة آلاف حتى صباح الخميس.
وأعلنت الولايات الثلاث بالإضافة إلى نورث كارولاينا حالة الطوارئ. واتصل الرئيس باراك أوباما بحكام الولايات الأربع أمس الخميس، لبحث الاستعدادات للإعصار، معلناً حالة الطوارئ في فلوريدا وساوث كارولاينا، وهي خطوة تجيز للوكالات الاتحادية تنسيق جهود الإغاثة من الكوارث. كما أعلن أوباما حالة الطوارئ في جورجيا، وأمر بإرسال مساعدات اتحادية للولاية.
إلى ذلك، أعلنت شركات طيران ومنها "أمريكان إيرلاينز" و"دلتا إيرلاينز" أن مئات الرحلات الجوية في جنوب فلوريدا ألغيت، ويتوقع أن تمتد الإلغاءات إلى الشمال في الأيام القادمة، مع تحرك الإعصار.