أعلنت وزارة التربية الوطنية، عن إجراء الاختبار الشفهي للمسابقات على أساس الاختبارات "دورة 17 سبتمبر 2016" الخاصة بالرتب يوم السبت 08 أكتوبر 2016.
وجاء في بيان للوزارة نشر على موقعها الالكتروني، الخميس، أن الاختبار الشفهي يخص الرتب التالية: مقتصد – نائب مقتصد – مشرف التربية – مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني – ملحق رئيسي بالمخبر، يوم السبت 08 أكتوبر 2016 على المستوى الوطني.
وذكر البيان أن إجمالي المترشحين المسجلين لهذه المسابقة بلغ 162156 مترشحا، ويمكن للناجحين في الاختبارات الكتابية سحب استدعاء اتهم الخاصة بالاختبار الشفهي من الموقع الإلكتروني: www.onec.dz
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الاختبار الشفهي لمسابقات المقتصدين ونوابهم غدا السبت
الشروق أون لاين
أعلنت وزارة التربية الوطنية، عن إجراء الاختبار الشفهي للمسابقات على أساس الاختبارات "دورة 17 سبتمبر 2016" الخاصة بالرتب يوم السبت 08 أكتوبر 2016.
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وجاء في بيان للوزارة نشر على موقعها الالكتروني، الخميس، أن الاختبار الشفهي يخص الرتب التالية: مقتصد – نائب مقتصد – مشرف التربية – مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني – ملحق رئيسي بالمخبر، يوم السبت 08 أكتوبر 2016 على المستوى الوطني.
وذكر البيان أن إجمالي المترشحين المسجلين لهذه المسابقة بلغ 162156 مترشحا، ويمكن للناجحين في الاختبارات الكتابية سحب استدعاء اتهم الخاصة بالاختبار الشفهي من الموقع الإلكتروني: www.onec.dz