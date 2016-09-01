تمكنت عناصر الجيش الوطني الشعبي، الجمعة، من القضاء على إرهابيين اثنين، وتم استرجاع مسدسين آليين من نوع كلاشنيكوف، بدائرة أزفون بولاية تيزي وزو.
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، صباح اليوم 07 أكتوبر 2016، إثر عملية بحث وتمشيط بدائرة أزفون/ تيزي وزو/ ن.ع.1، من القضاء على إرهابيين اثنين (02) فيما تم استرجاع مسدسين آليين (02) من نوع كلاشنيكوف. العملية لا تزال متواصلة".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل تعتقد ان تحذير المعارضة من سيناريو أزمة 1986 واقعي؟
واقعي
غير واقعي
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
شارك برأيك
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
من يعانق السيدة الكأس؟
الأكثر تفاعلا
1منحرفون يطلقون النار على الشرطة واعتداءات بالحجارة والسيوف بباتنة
2بلدية طولڤة تزيل اسمي "بن باديس" و"الإبراهيمي" من مدرستين!
3مقتل أب لطفلين على يد ابن عمته في يسر ببومرداس
4هلاك امرأة وخسائر معتبرة في فيضانات في تبسة
5حظر القهوة والتدخين على سائقي الحافلات والفوريار للمخالفين
Français English
الرأي
سلطان بركاني
الزّكاة.. قضية أمّة بأكملها
سليم قلالة
أشراف هذا البلد والأحق بقيادتها
ياسين معلومي
لاعبو "الخضر".. تحملوا مسؤولياتكم
عبد الناصر
رأس الحربة!
عمار يزلي
تصدير الحمير إلى الصين!
محمد سليم قلالة
لماذا لا نتقدّم؟ وما الذي نبغي أن نفعل؟
محمد الهادي الحسني
سليم كلالشة
عبد القادر فضيل
ماننتظره من اللجنة الوطنية للمناهج
جمال لعلامي
لا والي .. لا وزير!
قادة بن عمار
لماذا لا يسقط سعداني؟!
الفيديو
المقصيون من السكن يعترضون موكب والي العاصمة ببئر توتة
ياهو متهمة بكشف كل حسابات مستخدميها لحكومة الولايات المتحدة
الحكومة ترمي بـ”كرة” النهوض بالقطاع السياحي إلى الخواص
لماذا أعلن الجيش السوري تقليص ضرباته الجوية على حلب؟
روسيا تنشر صواريخ "إس300" في محافظة طرطوس السورية
نقل مباشر لتدريبات المنتخب الوطني من سيدي موسى
"مجاهدة" بلا مأوى منذ الإستقلال
حفل زفاف في مدينة الحسكة يتحول إلى جنازة
هاني رجل الأعماق .. 36 مترا وثلاثة دقائق تحت الماء
البيع بالمزاد العلني للخيول.. الوجه الإقتصادي لصالون الحصان
استرجاع مسدسين آليين من نوع كلاشنيكوف
القضاء على ارهابيين اثنين بتيزي وزو
الشروق أون لاين
تمكنت عناصر الجيش الوطني الشعبي، الجمعة، من القضاء على إرهابيين اثنين، وتم استرجاع مسدسين آليين من نوع كلاشنيكوف، بدائرة أزفون بولاية تيزي وزو.
تغطيات ذات صلة
القضاء على ارهابيين اثنين بتيزي وزو
جمعية إحسان" ببجاية تطالب بإنشاء مراكز صحية للمسنين
إفتتاح المعرض السنوي للإنتاج الفلاحي بالمدية
السكن يخرج 50 عائلة إلى الشارع بآقبو في بجاية
توقيف فتاة وعجوز متهمتين بإزهاق روح جنين بسكيكدة
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، صباح اليوم 07 أكتوبر 2016، إثر عملية بحث وتمشيط بدائرة أزفون/ تيزي وزو/ ن.ع.1، من القضاء على إرهابيين اثنين (02) فيما تم استرجاع مسدسين آليين (02) من نوع كلاشنيكوف. العملية لا تزال متواصلة".