استرجاع مسدسين آليين من نوع كلاشنيكوف القضاء على ارهابيين اثنين بتيزي وزو

تمكنت عناصر الجيش الوطني الشعبي، الجمعة، من القضاء على إرهابيين اثنين، وتم استرجاع مسدسين آليين من نوع كلاشنيكوف، بدائرة أزفون بولاية تيزي وزو.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، صباح اليوم 07 أكتوبر 2016، إثر عملية بحث وتمشيط بدائرة أزفون/ تيزي وزو/ ن.ع.1، من القضاء على إرهابيين اثنين (02) فيما تم استرجاع مسدسين آليين (02) من نوع كلاشنيكوف. العملية لا تزال متواصلة".