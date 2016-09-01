استرجاع مسدسين آليين من نوع كلاشنيكوف

القضاء على ارهابيين اثنين بتيزي وزو

date 2016/10/07 views 460 comments 0
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icon-writer الشروق أون لاين

تمكنت عناصر الجيش الوطني الشعبي، الجمعة، من القضاء على إرهابيين اثنين، وتم استرجاع مسدسين آليين من نوع كلاشنيكوف، بدائرة أزفون بولاية تيزي وزو.

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وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، صباح اليوم 07 أكتوبر 2016، إثر عملية بحث وتمشيط بدائرة أزفون/ تيزي وزو/ ن.ع.1، من القضاء على إرهابيين اثنين (02) فيما تم استرجاع مسدسين آليين (02) من نوع كلاشنيكوف. العملية لا تزال متواصلة".

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