فريق "GROW" يفوز بالجائزة الأولى في الطبعة الخامسة لمنافسة المقاولين الشباب "أوريدو" توزع جوائز "إنجاز الجزائر" تشجيعا للمواهب وإبداع المقاولاتية

فاز فريق GROW بالجائزة الأولى لأحسن مؤسسة للطبعة الخامسة السنوية للمقاولين الشباب، التي نظمها انجاز الجزائر بالتنسيق مع "أوريدو"، الذي يعتبر الراعي الحصري لحفل تسليم الجوائز للفائزين في المنافسة السنوية الخامسة للمقاولين الشباب، الذي احتضنه سهرة الخميس، فندق الأوراسي بالعاصمة، فيما فاز فريق PARAMED بالجائزة الثانية لأحسن تأثير مجتمعي، كما فاز فريق IKTASHIF بالجائزة الثالثة لأحسن منتوج للسنة، أما الجائزة الرابعة للمشروع المفضل لـ"إنجاز الجزائر ألُمني"، ففاز بها فريق GENIUS BEES.

وعرفت الطبعة الخامسة للمنافسة المنظمة من قبل "انجاز الجزائر" تحت الرعاية السامية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبدعم من "أوريدو" كراعي حصري، حضور عدة شخصيات رسمية وشخصيات من عالم المؤسسة والتعليم العالي وكذا إطارات من "أوريدو"، أين شارك فيها أزيد من 1000 طالب يمثلون ما لا يقل عن 17 من كبريات المدارس والجامعات الجزائرية من مختلف التخصصات كالإعلام الآلي، التجارة، الهندسة المعمارية، متعددة التقنيات، التكنولوجيا، العلوم وغيرها من التخصصات، حيث استفاد هؤلاء الطلبة من مرافقة من قبل خمسين إطارا متطوعا من القطاع الخاص، مما سمح لهم بتسيير مشاريعهم وتنمية الروح المقاولاتية لديهم ومساعدتهم على اكتشاف عالم المؤسسة.

وخلال الكلمة التي ألقاها الناطق الرسمي على لسان المدير العام لـ"أوريدو" هندريك كاستيل، قال رضا بن ددوش، أن "أوريدو" يجدد من خلال الطبعة الخامسة من المنافسة السنوية للمقاولين الشباب، التزامه في تطوير الروح المقاولاتية وتشجيع المواهب الجزائرية الشابة، على غرار بقية البرامج الأخرى التي أطلقتها "أوريدو" كبرنامج " ُبرمج"، وبرنامج "ستارت"، وبرنامج "إ ستارت".

وتهدف منافسة إنجاز الجزائر حسب ما أدلى به الناطق باسم المدير العام لأوريدو إلى مساعدة الشباب الجزائري في إتمام مشاريعه وتجسيد حلمه، إذ يسهم أوريدو بتقديم تجربته الدولية وخبرته التكنولوجية، مؤكدا أن "أوريدو" سيواصل مبادراته الرامية إلى ترقية الكفاءات المحلية وتعزيز الاقتصاد الرقمي الوطني.

من جهته، رئيس مجلس إدارة "إنجاز الجزائر" سفيان شايب، صرح أن الطلاب الجزائريين أثبتوا حماسهم الكبير لبرامج "انجاز"، مؤكدا أن طبعة 2016، كانت أحسن من طبعات الأعوام الفارطة، خاصة وأن الشباب عادوا بأفكار وابتكارات جديدة، مضيفا "كقطاع جزائري خاص، سعينا جاهدين لنقدم الأفضل بالتعاون مع القطاع العمومي والمتمثل في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من اجل منح الشباب أفضل مرافقة ممكنة لتجسيد أهدافهم المقاولاتية".

للإشارة، سيمثل فريق GROW الفائز بجائزة "أحسن مؤسسة"، الجزائر في المنافسة الجهوية التي ستنظم من 21 إلى 23 نوفمبر 2016 بالبحرين، والتي ستشارك فيها مؤسسات تمثل خمسة عشر بلدا من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.