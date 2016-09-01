فاز فريق GROW بالجائزة الأولى لأحسن مؤسسة للطبعة الخامسة السنوية للمقاولين الشباب، التي نظمها انجاز الجزائر بالتنسيق مع "أوريدو"، الذي يعتبر الراعي الحصري لحفل تسليم الجوائز للفائزين في المنافسة السنوية الخامسة للمقاولين الشباب، الذي احتضنه سهرة الخميس، فندق الأوراسي بالعاصمة، فيما فاز فريق PARAMED بالجائزة الثانية لأحسن تأثير مجتمعي، كما فاز فريق IKTASHIF بالجائزة الثالثة لأحسن منتوج للسنة، أما الجائزة الرابعة للمشروع المفضل لـ"إنجاز الجزائر ألُمني"، ففاز بها فريق GENIUS BEES.
وعرفت الطبعة الخامسة للمنافسة المنظمة من قبل "انجاز الجزائر" تحت الرعاية السامية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبدعم من "أوريدو" كراعي حصري، حضور عدة شخصيات رسمية وشخصيات من عالم المؤسسة والتعليم العالي وكذا إطارات من "أوريدو"، أين شارك فيها أزيد من 1000 طالب يمثلون ما لا يقل عن 17 من كبريات المدارس والجامعات الجزائرية من مختلف التخصصات كالإعلام الآلي، التجارة، الهندسة المعمارية، متعددة التقنيات، التكنولوجيا، العلوم وغيرها من التخصصات، حيث استفاد هؤلاء الطلبة من مرافقة من قبل خمسين إطارا متطوعا من القطاع الخاص، مما سمح لهم بتسيير مشاريعهم وتنمية الروح المقاولاتية لديهم ومساعدتهم على اكتشاف عالم المؤسسة.
وخلال الكلمة التي ألقاها الناطق الرسمي على لسان المدير العام لـ"أوريدو" هندريك كاستيل، قال رضا بن ددوش، أن "أوريدو" يجدد من خلال الطبعة الخامسة من المنافسة السنوية للمقاولين الشباب، التزامه في تطوير الروح المقاولاتية وتشجيع المواهب الجزائرية الشابة، على غرار بقية البرامج الأخرى التي أطلقتها "أوريدو" كبرنامج " ُبرمج"، وبرنامج "ستارت"، وبرنامج "إ ستارت".
وتهدف منافسة إنجاز الجزائر حسب ما أدلى به الناطق باسم المدير العام لأوريدو إلى مساعدة الشباب الجزائري في إتمام مشاريعه وتجسيد حلمه، إذ يسهم أوريدو بتقديم تجربته الدولية وخبرته التكنولوجية، مؤكدا أن "أوريدو" سيواصل مبادراته الرامية إلى ترقية الكفاءات المحلية وتعزيز الاقتصاد الرقمي الوطني.
من جهته، رئيس مجلس إدارة "إنجاز الجزائر" سفيان شايب، صرح أن الطلاب الجزائريين أثبتوا حماسهم الكبير لبرامج "انجاز"، مؤكدا أن طبعة 2016، كانت أحسن من طبعات الأعوام الفارطة، خاصة وأن الشباب عادوا بأفكار وابتكارات جديدة، مضيفا "كقطاع جزائري خاص، سعينا جاهدين لنقدم الأفضل بالتعاون مع القطاع العمومي والمتمثل في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من اجل منح الشباب أفضل مرافقة ممكنة لتجسيد أهدافهم المقاولاتية".
للإشارة، سيمثل فريق GROW الفائز بجائزة "أحسن مؤسسة"، الجزائر في المنافسة الجهوية التي ستنظم من 21 إلى 23 نوفمبر 2016 بالبحرين، والتي ستشارك فيها مؤسسات تمثل خمسة عشر بلدا من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل تعتقد ان تحذير المعارضة من سيناريو أزمة 1986 واقعي؟
واقعي
غير واقعي
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
شارك برأيك
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
من يعانق السيدة الكأس؟
الأكثر تفاعلا
1فيروسات على شكل فيديوهات تجتاح الفيسبوك وترعب المتصفحين
2"أوريدو" توزع جوائز "إنجاز الجزائر" تشجيعا للمواهب وإبداع المقاولاتية
Français English
الرأي
سلطان بركاني
الزّكاة.. قضية أمّة بأكملها
سليم قلالة
أشراف هذا البلد والأحق بقيادتها
ياسين معلومي
لاعبو "الخضر".. تحملوا مسؤولياتكم
عبد الناصر
رأس الحربة!
عمار يزلي
تصدير الحمير إلى الصين!
محمد سليم قلالة
لماذا لا نتقدّم؟ وما الذي نبغي أن نفعل؟
محمد الهادي الحسني
سليم كلالشة
عبد القادر فضيل
ماننتظره من اللجنة الوطنية للمناهج
جمال لعلامي
لا والي .. لا وزير!
قادة بن عمار
لماذا لا يسقط سعداني؟!
الفيديو
المقصيون من السكن يعترضون موكب والي العاصمة ببئر توتة
ياهو متهمة بكشف كل حسابات مستخدميها لحكومة الولايات المتحدة
الحكومة ترمي بـ”كرة” النهوض بالقطاع السياحي إلى الخواص
لماذا أعلن الجيش السوري تقليص ضرباته الجوية على حلب؟
روسيا تنشر صواريخ "إس300" في محافظة طرطوس السورية
نقل مباشر لتدريبات المنتخب الوطني من سيدي موسى
"مجاهدة" بلا مأوى منذ الإستقلال
حفل زفاف في مدينة الحسكة يتحول إلى جنازة
هاني رجل الأعماق .. 36 مترا وثلاثة دقائق تحت الماء
البيع بالمزاد العلني للخيول.. الوجه الإقتصادي لصالون الحصان
فريق "GROW" يفوز بالجائزة الأولى في الطبعة الخامسة لمنافسة المقاولين الشباب
"أوريدو" توزع جوائز "إنجاز الجزائر" تشجيعا للمواهب وإبداع المقاولاتية
آمال عيساوي
فاز فريق GROW بالجائزة الأولى لأحسن مؤسسة للطبعة الخامسة السنوية للمقاولين الشباب، التي نظمها انجاز الجزائر بالتنسيق مع "أوريدو"، الذي يعتبر الراعي الحصري لحفل تسليم الجوائز للفائزين في المنافسة السنوية الخامسة للمقاولين الشباب، الذي احتضنه سهرة الخميس، فندق الأوراسي بالعاصمة، فيما فاز فريق PARAMED بالجائزة الثانية لأحسن تأثير مجتمعي، كما فاز فريق IKTASHIF بالجائزة الثالثة لأحسن منتوج للسنة، أما الجائزة الرابعة للمشروع المفضل لـ"إنجاز الجزائر ألُمني"، ففاز بها فريق GENIUS BEES.
تغطيات ذات صلة
فيروسات على شكل فيديوهات تجتاح الفيسبوك وترعب المتصفحين
"أوريدو" يطلق خدمتا الدفع الإلكتروني وتسديد الفواتير عبر الأنترنت
"موبيلس" يُطلق "G4".. والتغطية تشمل 14 ولاية في السنة الأولى
"آيفون 7" يجعل سمعة أبل على المحك
حجم إنترنت مضاعف بسرعة فائقة وبنفس سعر الجيل الثالث
وعرفت الطبعة الخامسة للمنافسة المنظمة من قبل "انجاز الجزائر" تحت الرعاية السامية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبدعم من "أوريدو" كراعي حصري، حضور عدة شخصيات رسمية وشخصيات من عالم المؤسسة والتعليم العالي وكذا إطارات من "أوريدو"، أين شارك فيها أزيد من 1000 طالب يمثلون ما لا يقل عن 17 من كبريات المدارس والجامعات الجزائرية من مختلف التخصصات كالإعلام الآلي، التجارة، الهندسة المعمارية، متعددة التقنيات، التكنولوجيا، العلوم وغيرها من التخصصات، حيث استفاد هؤلاء الطلبة من مرافقة من قبل خمسين إطارا متطوعا من القطاع الخاص، مما سمح لهم بتسيير مشاريعهم وتنمية الروح المقاولاتية لديهم ومساعدتهم على اكتشاف عالم المؤسسة.
وخلال الكلمة التي ألقاها الناطق الرسمي على لسان المدير العام لـ"أوريدو" هندريك كاستيل، قال رضا بن ددوش، أن "أوريدو" يجدد من خلال الطبعة الخامسة من المنافسة السنوية للمقاولين الشباب، التزامه في تطوير الروح المقاولاتية وتشجيع المواهب الجزائرية الشابة، على غرار بقية البرامج الأخرى التي أطلقتها "أوريدو" كبرنامج " ُبرمج"، وبرنامج "ستارت"، وبرنامج "إ ستارت".
وتهدف منافسة إنجاز الجزائر حسب ما أدلى به الناطق باسم المدير العام لأوريدو إلى مساعدة الشباب الجزائري في إتمام مشاريعه وتجسيد حلمه، إذ يسهم أوريدو بتقديم تجربته الدولية وخبرته التكنولوجية، مؤكدا أن "أوريدو" سيواصل مبادراته الرامية إلى ترقية الكفاءات المحلية وتعزيز الاقتصاد الرقمي الوطني.
من جهته، رئيس مجلس إدارة "إنجاز الجزائر" سفيان شايب، صرح أن الطلاب الجزائريين أثبتوا حماسهم الكبير لبرامج "انجاز"، مؤكدا أن طبعة 2016، كانت أحسن من طبعات الأعوام الفارطة، خاصة وأن الشباب عادوا بأفكار وابتكارات جديدة، مضيفا "كقطاع جزائري خاص، سعينا جاهدين لنقدم الأفضل بالتعاون مع القطاع العمومي والمتمثل في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من اجل منح الشباب أفضل مرافقة ممكنة لتجسيد أهدافهم المقاولاتية".
للإشارة، سيمثل فريق GROW الفائز بجائزة "أحسن مؤسسة"، الجزائر في المنافسة الجهوية التي ستنظم من 21 إلى 23 نوفمبر 2016 بالبحرين، والتي ستشارك فيها مؤسسات تمثل خمسة عشر بلدا من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.