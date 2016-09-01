آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
-
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
-
نعم12 (%18.75)
-
لا52 (%81.25)
-
-
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
-
يعود3514 (%65.93)
-
لا يعود1816 (%34.07)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
-
حكومة توافقية725 (%43.81)
-
حكومة الأغلبية البرلمانية175 (%10.57)
-
حكومة تكنوقراطية755 (%45.62)
-
-
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
-
خطوة نحو الدولة المدنية208 (%12)
-
تغيير للتسمية فقط1454 (%83.85)
-
خطوة نحو الشفافية72 (%4.15)
-
-
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
-
أتوقع261 (%11.21)
-
لا أتوقع2068 (%88.79)
-
-
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
-
عمار سعداني392 (%9.81)
-
لويزة حنون639 (%16)
-
عبد الرزاق مقري2963 (%74.19)
-
-
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
-
نعم1565 (%68.43)
-
لا722 (%31.57)
-
-
هل تعتقد ان تحذير المعارضة من سيناريو أزمة 1986 واقعي؟
-
واقعي593 (%68.24)
-
غير واقعي276 (%31.76)
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
المقصيون من السكن يعترضون موكب والي العاصمة ببئر توتة
-
ياهو متهمة بكشف كل حسابات مستخدميها لحكومة الولايات المتحدة
-
الحكومة ترمي بـ”كرة” النهوض بالقطاع السياحي إلى الخواص
-
لماذا أعلن الجيش السوري تقليص ضرباته الجوية على حلب؟
-
روسيا تنشر صواريخ "إس300" في محافظة طرطوس السورية
-
نقل مباشر لتدريبات المنتخب الوطني من سيدي موسى
-
"مجاهدة" بلا مأوى منذ الإستقلال
-
حفل زفاف في مدينة الحسكة يتحول إلى جنازة
-
هاني رجل الأعماق .. 36 مترا وثلاثة دقائق تحت الماء
-
البيع بالمزاد العلني للخيول.. الوجه الإقتصادي لصالون الحصان
استبعد منه فرقاء الأزمة والدول المؤثرة في القضية
جنرال فرنسي: اجتماع باريس حول ليبيا فاشل
انقضى ما يقارب الأسبوع عن الاجتماع الدولي حول ليبيا الذي احتضنته العاصمة الفرنسية باريس برعاية قصر الإيليزي، ولا جديد على صعيد حلحلة أزمة الجارة الشرقية، ما دفع الذين تابعوا ـ عن قرب ـ هذا الاجتماع إلى الحكم عليه بالفشل.
أول الذين تطرقوا إلى هذه المسألة، كان فرنسيا، وهو الجنرال السابق في سلاح الجو، جان فانسون بريسي، الذي قال إن اجتماع باريس لم يحقق أي نتائج تذكر، مستدلا على ذلك بعدم صدور بيان يتوج هذا الاجتماع، الذي خلف جدلا واسعا، وقوبل برفض واستنكار من قبل حكومة الوفاق الوطني، التي يقودها فايز السراج.
الجنرال فانسون الذي يشغل في الوقت الحالي، منصب مدير البحث بالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية والاستراتيجية بباريس، أكد أن "أبرز نتيجة خرج بها ذلك الاجتماع لم تتعد المطالبة بتوسيع، وما عدا ذلك، فلا يمكن الحديث عن أي إنجاز"، وهو المطلب الذي استبقت حكومة الوفاق رفضه من الجزائر، وذلك على لسان وزير خارجيتها محمد الطاهر سيالة في الندوة الصحفية المشتركة مع وزير الشؤون المغاربية والإفريقية والجامعة العربية، عبد القادر مساهل.
وبرأي الأكاديمي الفرنسي، فإن فشل هذا الاجتماع له علاقة بتراجع الدور الفرنسي على المستوى الدولي في القدرة على حل النزاعات، على عكس ما كانت الحال في السابق، كما ربط هذا الفشل بالتخبط الذي أظهرته الدبلوماسية الفرنسية في التعاطي مع هذه القضية وقضايا أخرى، وكذا الغموض الذي رافق خطاب وزير الخارجية، جون مارك إيرو، خلال الاجتماع، عندما تحدث عن توسيع الحكومة، غير أنه لم يوضح إن كان الأمر يتعلق بحكومة الوفاق المعترف بها، التي يقودها فايز السراج ومقرها العاصمة طرابلس، أم الحكومة المؤقتة التي تتخذ من مدينة طبرق في أقصى الشرق الليبي مقرا لها، التي يترأسها عبد الله الثني.
الجنرال الفرنسي عبر عن استغرابه من استبعاد مكونات الأزمة الليبية وبعض الدول التي لها تأثير على هذه المكونات الاجتماعية والسياسية، واعتبر ما جرى ينطوي على الكثير من الغموض والضبابية، كما استغرب جون فانسون غياب أي إشارة إلى ما جرى في الندوة الصحفية التي أعقبت هذا الاجتماع، وما دار فيه وكذا الأطراف التي شاركت فيه، على موقع الوزارة على شبكة الإنترنت.
ومعلوم أن السلطات الفرنسية لم توجّه الدعوة إلى الجزائر للمشاركة في اجتماع باريس، برغم حضورها القوي وثقلها البارز في التأثير على بعض فصائل الأزمة الليبية، التي لم تدع بدورها إلى هذا الاجتماع، واستبدلت بدول معروفة بتدخلها في الشأن الليبي، مثل مصر والإمارات العربية المتحدة اللتين تدعمان حكومة طبرق وتركيا وقطر اللتين تقفان إلى جانب حكومة الوفاق.
ويرى متابعون أن استبعاد فرقاء الأزمة الليبية من اجتماع باريس، كان من بين أسباب هذا الفشل، لأنه من غير المعقول أن يُغيّبَ طرفا الصراع الأساسيان، عن ذلك الموعد، ولعل هذا الاعتبار هو الذي كان وراء رفض حكومة السراج أي توجه يصب في اتجاه إعادة النظر في آليات ومكونات حكومة الوفاق، التي جاءت إلى الوجود بتوافقات دولية.
SoloDZ - الحل في مصالحة وطنية بتقديم الاطراف تنازلات بنية صادقة انقاذا لليبيا 2016/10/07 على 21:111
راس الخيط في المسئلة الليبية بات بيد الليبيين انفسهم بعد ان اقتنعوا بالموقف الجزائري الصادق والنزيه والمنطقي والمعتدل والايجابي النابع عن تجربتها الخاصة كما اقتنع تفطن لما يضمره لهم من خطر مثل هذه البلدان فرنسا بعض الدويلات العربية وكومبارس فرنسا في المنطقة فاصبح اي اجتماع تغيب عنه وجهة نظر الجزائر الداعية الى وحدة ليبيا الترابية والشعبية وحماية ثروات بلادهم يفضي الى الفشل مثل اجتماع فرنسا في محميتها بالصخيرات واجتماعات اخرى كثيرة بائت بالفشل وستفعل دائما والحل الليبي الليبي هو وحده الذي سينجح
عيش تسمع و تشوف - دزاير2016/10/07 على 21:282
" يقتلوا و يمشي في جنازتو " من كان سببا في تدمير ليبيا لا يمكن أبدا أن يأتي الحل من عنده. أقول من دون فخر و لا ديماغوجية و لا تهكما و لا ازدراءا أن حل الأزمة التي تطال ليبيا لا يكون إلا عن طريق الدبلوماسية الجزائرية. الجزائر لم تكن لتشارك في اجتماع باريس لسبب بسيط و هو علمها بأن حل الأمور لا يكون بالتهريج و التباكي و الخداع. و حتى الجانب الذي يتفنن في زرع الفوضى يعلم جيدا أن الجزائر صاحبة قرار و لا يمكن ترويضها أو خداعها مهما كانت الأساليب المستعملة.
AZIZ - ALGER2016/10/07 على 21:373
من اكبر جرائم الشعوب العربية في هذا العصر ان تقوم بفوضى التدمير الذاتي لبلدانها وان ترهن مصيرها بيد المستعمر القديم .تخيلوا لو قام عمر المختار ووجد ان ليبيا تحولت الى مستعمرة للقوات الخاصة الايطالية والامريكية والبريطانية والفرنسية وعصابات الارهاب الصهيوخليجي .تخيلوا لو قام هذا الرجل واخبر ان ثروات ليبيا نهبت وتنهب على العلن من طرف الغرب الصليبي {في عملية واحدة نهبت 140 طن من الذهب دون الحديث عن ملايير الدولارات والنفط}اكيد انه سيلعن الشعب الليبي ويندم عن تضحياته ويتجنس بالجنسية الايطالية
بائع دواء البق2016/10/07 على 21:444
الشعوب التي تفشل في تشخيص أمراضها بشحاعة....
.تموت نتبيجة تناول الدواء الخطأ.
BOUMEDIENNE - ALGERIE2016/10/07 على 22:075
فرنسا تبرهن للعالم انها تلميذ غبي لا يعي ما يفعل ,وغير محيط بما يجري فعلا .فرنسا التي كانت بقيادة ساركوزي هي راس الحرباء في قيام الناتو بالاعتداء على ليبيا واسقاط نظامها,بالطبع بايعاز من الصهاينة المستعربين كقطر والامارات ...الخ هذه الدويلاات التي اصبحت تستثمر في الارهاب وزرع الفتنة وظرب استقار الدول,وتسير مكائدها عن طريق الحكومات الاروبية التي تبيع مواقفها ,وارادة شعوبها ,مقابل استثمارات الصهاينة المستعربين في اقتصاديات بلدانهم .فانتهاج طريق ساركزو,لن يخرج هولند ولا فرنسا من مشاكلهم.
DZ292016/10/07 على 22:186
هل تنتظرون الحل من فرنسا ?
الم تتعلموا حرب امريكا في للعراق !