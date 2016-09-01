قضت قوات الجيش الوطني الشعبي ، الجمعة، إثر عملية بحث وتمشيط بدائرة أزفون بولاية تيزي وزو،على 4 إرهابيين، فيما استرجعت مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف.
وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فالعملية مازالت متواصلة، ومواصلة لعملية التمشيط والبحث التي تقودها قوات الجيش الوطني بأزفون في ولاية تيزي وزو، التي تم خلالها صبيحة الجمعة القضاء على إرهابيين اثنين واسترجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، تمكنت قوات الجيش الوطني في ظهيرة أمس الأول من القضاء على إرهابيين آخرين واسترجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف. لترتفع حصيلة العملية إلى القضاء على أربعة إرهابيين واسترجاع أربعة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف.
ويضيف البيان أن هذه النتائج تثبت عزم الجيش الوطني ومختلف قوات الأمن على تعقب فلول المجموعات الإرهابية والقضاء عليها، وتطهير المجتمع من هؤلاء المجرمين، وبسط الأمن والسكينة في أوساط المواطنين.
وفي سياق متصل وفي إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط قرب بلدية بغلية في ولاية بومرداس، قضت مفرزة للجيش، أمس الأول على الإرهابي الخطير المبحوث عنه المدعو "هـ. جمال" الذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994، فيما تم استرجاع مسدس آلي وكمية من الذخيرة كانت بحوزته، والعملية لا تزال متواصلة.
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الجيش يؤكد عزمه على تعقب فلول المجموعات الإرهابية
القضاء على 5 إرهابيين بتيزي وزو وبومرداس
نوارة باشوش
قضت قوات الجيش الوطني الشعبي ، الجمعة، إثر عملية بحث وتمشيط بدائرة أزفون بولاية تيزي وزو،على 4 إرهابيين، فيما استرجعت مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف.
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وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فالعملية مازالت متواصلة، ومواصلة لعملية التمشيط والبحث التي تقودها قوات الجيش الوطني بأزفون في ولاية تيزي وزو، التي تم خلالها صبيحة الجمعة القضاء على إرهابيين اثنين واسترجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، تمكنت قوات الجيش الوطني في ظهيرة أمس الأول من القضاء على إرهابيين آخرين واسترجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف. لترتفع حصيلة العملية إلى القضاء على أربعة إرهابيين واسترجاع أربعة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف.
ويضيف البيان أن هذه النتائج تثبت عزم الجيش الوطني ومختلف قوات الأمن على تعقب فلول المجموعات الإرهابية والقضاء عليها، وتطهير المجتمع من هؤلاء المجرمين، وبسط الأمن والسكينة في أوساط المواطنين.
وفي سياق متصل وفي إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط قرب بلدية بغلية في ولاية بومرداس، قضت مفرزة للجيش، أمس الأول على الإرهابي الخطير المبحوث عنه المدعو "هـ. جمال" الذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994، فيما تم استرجاع مسدس آلي وكمية من الذخيرة كانت بحوزته، والعملية لا تزال متواصلة.