استمع قاضي محكمة الحراش، الخميس، إلى تصريحات ثلاثة طلبة بثانوية في واد السمار شعبة رياضيات، تراوحت أعمارهم بين 16 و18 سنة، حول واقعة استغلالهم من طرف جارهم البالغ 29 سنة من العمر لاقتناء الكحول وإخفائه بين كتبهم المدرسية وذلك إبعادا للشبهة عنه، قبل أن يقع في قبضة عناصر الأمن وهو على متن سيارة سياحية رفقتهم، حيث تم تحويلهم فور ذلك إلى مركز الأمن بالحراش واستدعاء أولياء أمور التلاميذ نظرا إلى عدم بلغوهم السن القانونية للمتابعة القضائية.
وجاءت عملية توقيف المتهم التي تعود إلى الفاتح من محرم، بعد معلومات وردت مصالح الأمن تفيد وجود أشخاص مشبوهين يقومون بترويج المخدرات والكحول داخل المؤسسات التربوية، حيث تنقلت دورية إلى المكان، ومطاردة المتهم الذي أجمع التلاميذ خلال المحاكمة أنه قام بانتظارهم أمام باب الثانوية مساء، وطلب منهم التوجه رفقته إلى محل لبيع الخمور بالحراش.
وطلب من أحدهم التوجه إلى المحل واقتناء كمية من قارورات الخمر، وبعد رفض البائع منحه المشروبات الكحولية لكونه قاصرا، قام هو بالنزول من السيارة والتوجه لشرائها بنفسه، ثم إخفائها بمحفظته حتى لا تنتبه الشرطة إليه. من جهة أخرى، تنازل أولياء التلاميذ خلال الجلسة العلنية عن المطالبة بالتعويض المادي، فيما التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة سنة حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية في حقه.
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سائق حافلة يجنّد تلاميذ بكالوريا لإخفاء قارورات خمر بمحافظهم!
مريم. ز
استمع قاضي محكمة الحراش، الخميس، إلى تصريحات ثلاثة طلبة بثانوية في واد السمار شعبة رياضيات، تراوحت أعمارهم بين 16 و18 سنة، حول واقعة استغلالهم من طرف جارهم البالغ 29 سنة من العمر لاقتناء الكحول وإخفائه بين كتبهم المدرسية وذلك إبعادا للشبهة عنه، قبل أن يقع في قبضة عناصر الأمن وهو على متن سيارة سياحية رفقتهم، حيث تم تحويلهم فور ذلك إلى مركز الأمن بالحراش واستدعاء أولياء أمور التلاميذ نظرا إلى عدم بلغوهم السن القانونية للمتابعة القضائية.
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وجاءت عملية توقيف المتهم التي تعود إلى الفاتح من محرم، بعد معلومات وردت مصالح الأمن تفيد وجود أشخاص مشبوهين يقومون بترويج المخدرات والكحول داخل المؤسسات التربوية، حيث تنقلت دورية إلى المكان، ومطاردة المتهم الذي أجمع التلاميذ خلال المحاكمة أنه قام بانتظارهم أمام باب الثانوية مساء، وطلب منهم التوجه رفقته إلى محل لبيع الخمور بالحراش.
وطلب من أحدهم التوجه إلى المحل واقتناء كمية من قارورات الخمر، وبعد رفض البائع منحه المشروبات الكحولية لكونه قاصرا، قام هو بالنزول من السيارة والتوجه لشرائها بنفسه، ثم إخفائها بمحفظته حتى لا تنتبه الشرطة إليه. من جهة أخرى، تنازل أولياء التلاميذ خلال الجلسة العلنية عن المطالبة بالتعويض المادي، فيما التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة سنة حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية في حقه.