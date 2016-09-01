ضبطوا قبل أيام على الحدود حبس 3 ليبيين بتهمة حيازة أسلحة وذخيرة حربية

أحالت قاضية التحقيق لدى محكمة ايليزي، الخميس، ثلاثة متهمين وهم رعايا ليبيين، رهن الحبس الإحتياطي، على ذمة التحقيق، أين تم توجيه تهم تتعلق بجناية حيازة وحمل ونقل أسلحة حربية من الصنف الأول وحيازة ذخيرة، وذلك بعد مثولهم أمام وكيل الجمهورية، الذي قام بتحويلهم على قاضية التحقيق.

وقد تمكنت قوات الجيش الوطني الشعبي خلال الأسبوع الماضي، من حجز أسلحة متنوعة وذخيرة حية بمنطقة الدبداب شمال ولاية ايليزي، وذلك على الشريط الحدودي مع ليبيا، حيث تمكنوا من توقيف ثلاثة ليبيين وبحوزتهم رشاشات آلية وذخيرة حية، وهم يحاولون إختراق الحدود الجزائرية، قبل أن يتم توقيفهم والتحقيق معهم وتحويلهم على محكمة ايليزي، ومنها إلى مؤسسة إعادة التربية، في انتظار استكمال التحقيق.

وحسب ما تحصلت عليه "الشروق"، فإن أحد هؤلاء المتهمين، هو جندي في الجيش الليبي النظامي، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول هذه العملية، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها ضبط عناصر الجيش الليبي على طول الحدود الشرقية للوطن.