اعتذرت الفنانة سلاف فواخرجي عن المشاركة في الجزء التاسع من مسلسل "باب الحارة" المقرر بثه في رمضان القادم. وكان من المقرر أن تواصل فواخرجي حضورها في دور المحامية جولي.
ونشرت مخرجة "رسائل الكرز" بيان انسحابها على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي، حيث أوضحت أن موافقتها على الانضمام لفريق الجزء الثامن للسلسلة الشامية الشهيرة جاء بعد أن أعلن صناع العمل عن تبني "توجهات فكرية جديدة" تبرز دور المرأة الدمشقية الحقيقي في الحياة الاجتماعية، بعد الانتقادات التي طالت الأجزاء السابقة بسبب تهميش هذا الدو، فشخصيّة "جولي" التي تعرفّ عليها الجمهور بالجزء الثامن، كان من المفترض أن تحمل تطوّراتٍ درامية كبيرة في الجزء التاسع، وتمضي لمسافةٍ أبعد بإبراز المشاركة الفاعلة لهذه الشخصية المتنوّرة بمجتمعها، وانعكاسات ذلك على علاقاتها مع أهل "الحارة".
لكن الوعود التي أطلقها صناع العمل بشأن تطوير شخصية جولي وإدخال عناصر جديدة يمكن استغلالها لتوصيل رسائل مهمة لم يتم الإيفاء بها حسب النجمة السورية التي اتهمت فريق العمل ضمنيا بالتنكر لالتزاماته، وقالت فواخرجي أن ثمة تضارب آراء بين صناع العمل بشأن التصور الذي طرحته.
وكشفت المتحدثة في البيان الذي نشرته أن النص الذي تلقته "لا يحمل أي تطوراتٍ جوهرية على المستوى الدرامي لشخصية (جولي)، بل يجعلها تدور في الفلك ذاته، كمحامية تواصل المرافعة عن أهالي الحارة".
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بسبب خلافات مع صناع العمل حول شخصية "جولي"
سلاف فواخرجي تنسحب من الجزء التاسع لـ"باب الحارة"
زهية / م
صحافية مختصة في الشؤون الثقافية
اعتذرت الفنانة سلاف فواخرجي عن المشاركة في الجزء التاسع من مسلسل "باب الحارة" المقرر بثه في رمضان القادم. وكان من المقرر أن تواصل فواخرجي حضورها في دور المحامية جولي.
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ونشرت مخرجة "رسائل الكرز" بيان انسحابها على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي، حيث أوضحت أن موافقتها على الانضمام لفريق الجزء الثامن للسلسلة الشامية الشهيرة جاء بعد أن أعلن صناع العمل عن تبني "توجهات فكرية جديدة" تبرز دور المرأة الدمشقية الحقيقي في الحياة الاجتماعية، بعد الانتقادات التي طالت الأجزاء السابقة بسبب تهميش هذا الدو، فشخصيّة "جولي" التي تعرفّ عليها الجمهور بالجزء الثامن، كان من المفترض أن تحمل تطوّراتٍ درامية كبيرة في الجزء التاسع، وتمضي لمسافةٍ أبعد بإبراز المشاركة الفاعلة لهذه الشخصية المتنوّرة بمجتمعها، وانعكاسات ذلك على علاقاتها مع أهل "الحارة".
لكن الوعود التي أطلقها صناع العمل بشأن تطوير شخصية جولي وإدخال عناصر جديدة يمكن استغلالها لتوصيل رسائل مهمة لم يتم الإيفاء بها حسب النجمة السورية التي اتهمت فريق العمل ضمنيا بالتنكر لالتزاماته، وقالت فواخرجي أن ثمة تضارب آراء بين صناع العمل بشأن التصور الذي طرحته.
وكشفت المتحدثة في البيان الذي نشرته أن النص الذي تلقته "لا يحمل أي تطوراتٍ جوهرية على المستوى الدرامي لشخصية (جولي)، بل يجعلها تدور في الفلك ذاته، كمحامية تواصل المرافعة عن أهالي الحارة".