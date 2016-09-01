كشفت "دارة السويدي" في أبوظبي عن أسماء الفائزين بجوائز ابن بطوطة لأدب الرحلة 2016، التي تمنحها سنويا، وستوزع جوائزها في معرض النشر والكتاب بالدار البيضاء في 12 فيفري 2017.
وفاز بالجائزة في دورتها الثانية عشرة الجزائري عيسى بخيتي عن تحقيق "جمهرة الرحلات الجزائرية الحديثة في الفترة الاستعمارية 1830، 1962"، وافتك في فرع "نصوص الرحلية المحققة" الأردني زيد عيد الرواضية عن تحقيق كتاب "من فيينا إلى فيينا / رحلة محمد صادق رفعت باشا إلى إيطاليا 1838"، والعراقي شاكر لعيبي عن تحقيق كتاب "رحلة أو دلف المسعري في القرن العاشر الميلادي".
وفي صنف"اليوميات" فازت الفلسطينية غدير أبو سنينة عن كتابها "إخوتي المزينون بالريش". خلدون الشمعة، د. عبد النبي ذاكر د. وفي فرع "الترجمة" فاز العراقي فالح عبد الجبار عن ترجمة رحلة جوتة إلى إيطاليا (رحلة إيطالية 1786 – 1788)، عبد الرحمن بسيسو- د. خالد التوزاني "المغرب" عن كتابه: "الرحلة وفتنة العجيب/ بين الكتابة والتلقي"، أريج بنت محمد بن سليمان السويلم من السعودية، "السرد الرحلي والمتخيل في كتاب السيرافي والغرناطي". شعيب حليفي- د.الطائع الحداوي- الشاعر نوري الجراح.
من جهة أخرى، أعلنت الجائزة في بيان أنها تبنّت نشر ست رحلات ويوميات، إمّا بشكل منفصل عن الجائزة، أو ممّا اختارته لجنة التحكيم، مضيفةً أنها ستُعلن عنها في وقت لاحق.
بلغ عدد المخطوطات المشاركة 52 مخطوطة، من 11 بلداً عربياً، توزعت على الرحلة المعاصرة، وعلى المخطوطات المحققة والدراسات في أدب الرحلة وأدب اليوميات، سيُعلن عنها لاحقاً في بيان منفصل.
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"جمهرة الرحلات الجزائرية الحديثة في الفترة الاستعمارية"
الجزائري عيسى بخيتي يتوج بجائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة
حسان.م/ وكالات
صحافي مهتم بالشؤون الثقافية والفنية
كشفت "دارة السويدي" في أبوظبي عن أسماء الفائزين بجوائز ابن بطوطة لأدب الرحلة 2016، التي تمنحها سنويا، وستوزع جوائزها في معرض النشر والكتاب بالدار البيضاء في 12 فيفري 2017.
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وفاز بالجائزة في دورتها الثانية عشرة الجزائري عيسى بخيتي عن تحقيق "جمهرة الرحلات الجزائرية الحديثة في الفترة الاستعمارية 1830، 1962"، وافتك في فرع "نصوص الرحلية المحققة" الأردني زيد عيد الرواضية عن تحقيق كتاب "من فيينا إلى فيينا / رحلة محمد صادق رفعت باشا إلى إيطاليا 1838"، والعراقي شاكر لعيبي عن تحقيق كتاب "رحلة أو دلف المسعري في القرن العاشر الميلادي".
وفي صنف"اليوميات" فازت الفلسطينية غدير أبو سنينة عن كتابها "إخوتي المزينون بالريش". خلدون الشمعة، د. عبد النبي ذاكر د. وفي فرع "الترجمة" فاز العراقي فالح عبد الجبار عن ترجمة رحلة جوتة إلى إيطاليا (رحلة إيطالية 1786 – 1788)، عبد الرحمن بسيسو- د. خالد التوزاني "المغرب" عن كتابه: "الرحلة وفتنة العجيب/ بين الكتابة والتلقي"، أريج بنت محمد بن سليمان السويلم من السعودية، "السرد الرحلي والمتخيل في كتاب السيرافي والغرناطي". شعيب حليفي- د.الطائع الحداوي- الشاعر نوري الجراح.
من جهة أخرى، أعلنت الجائزة في بيان أنها تبنّت نشر ست رحلات ويوميات، إمّا بشكل منفصل عن الجائزة، أو ممّا اختارته لجنة التحكيم، مضيفةً أنها ستُعلن عنها في وقت لاحق.
بلغ عدد المخطوطات المشاركة 52 مخطوطة، من 11 بلداً عربياً، توزعت على الرحلة المعاصرة، وعلى المخطوطات المحققة والدراسات في أدب الرحلة وأدب اليوميات، سيُعلن عنها لاحقاً في بيان منفصل.