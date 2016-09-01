القرار جاء بالإجماع الآرسيدي قرّر المشاركة في التشريعيات

قرّر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، المشاركة في التشريعيات المقبلة مبررا ذلك بـ"التكتيك السياسي"، معتبرا أن هذا القرار جاء بالإجماع.

وجاء قرار الأرسيدي بعد أن صوّت ، الجمعة، 130 عضو بالمجلس الوطني للحزب "بنعم" على قرار المشاركة في التشريعيات المقبلة، من أصل 170 عضو، حيث أكد رئيس الحزب محسن بلعباس في ختام دورة المجلس أن قرار المشاركة هو تكتيك سياسي بالدرجة الأولى، مضيفا أن حزبه لا ينظر إلى الخلف لتبرير مشاركته، على اعتبار أنه حزب ديمقراطي يرفض أن يكون رهينة الدغمائية والأحكام المسبقة، فضلا عن كون هذا القرار جاء بعد مناقشة وعملية تحليلية.

وركز بلعباس على أن الأرسيدي حزب مستقل بقراراته وقد دفع غاليا ثمن استقلاليته، لكنه واصل الدرب، مشيرا إلى أن قرار المشاركة في الانتخابات هو حرية لكل حزب سياسي، مضيفا أن حزبه سيبقى على العهد وسيواصل دفاعه عن القدرة الشرائية للفئات الواسعة من المواطنين، ويناضل من أجل مدرسة وجامعة مكوّنة واحترام حقوق الإنسان وحريات التعبير والتجمع وضد اللاّعدل والمساواة في الحقوق بين الجزائريين الرجال والنساء شمالا وجنوبا".