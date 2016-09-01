نقاش حاد بينهما كاد أن ينتهي بمأساة "مير" في سيدي بلعباس يشهر مسدسه في وجه رئيس دائرة

كاد أن يتحول نقاش حاد وقع الخميس الفارط، بين رئيس بلدية تلاغ الواقعة جنوب ولاية سيدي بلعباس، ورئيس الدائرة، إلى مأساة حقيقية، عندما أشهر "المير" مسدسه في لحظة غضب في وجه رئيس الدائرة، ما استدعى تدخل عناصر الأمن لتجريده من سلاحه، كما أعقب الحادثة تشكيل لجنة ولائية لتقصي الحقائق.

حسب ما علمته "الشروق"، فإن رئيس الدائرة طلب من "المير" الحضور إلى مكتبه لإتمام بعض الملفات الإدارية، إلا أن الأخير كلف الأمينة العامة للبلدية لتنوب عنه للقاء رئيس الدائرة، في الوقت الذي كان بعيدا عن مقر البلدية، الأمر الذي أثار غضب رئيس الدائرة، الذي عاود الاتصال به ليطالبه بالحضور، وعند وصول "المير" إلى مكتب رئيس الدائرة، دخل الطرفان في نقاش سرعان ما تحول إلى ملاسنات حادة، انتهت بإشهار رئيس البلدية لمسدسه في وجه رئيس الدائرة، ما أعلن حالة استنفار قصوى بمبنى الدائرة، واستدعى تدخل عناصر الأمن، الذين جردوا " المير" من سلاحه الناري.

وعقب وقوع الحادثة التي تعد سابقة خطيرة، تم تشكيل لجنة ولائية لتقصي جميع الحقائق قبل اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة، بالموازاة مع ذلك، تكون الجهات الأمنية قد باشرت تحقيقاتها، حول ظروف إقدام رئيس البلدية على إشهار سلاحه الناري.

من جهته، قال رئيس بلدية تلاغ في اتصال بالشروق إنه كلف الأمينة العامة للبلدية لمتابعة الملفات الخاصة بتشييد حصص السكنات الريفية، التي ظلت مجمدة لعدم رفع العراقيل الإدارية، إلا أنه – حسب المير- رئيس الدائرة رفض التعامل معها وطلب حضوري الشخصي، كما تجرأ على سبي ونعتي بأوصاف تمس بشخصي يقول المير، الذي نفى إشهاره لمسدسه في وجه رئيس الدائرة، عندما أكد أن سلاحه سقط منه في اللحظة التي حاول النهوض فيها من مقعده، ما جعل رئيس الدائرة يتهمني باستعماله للإنتحار يقول، وهو ما شهدته الأمينة العامة وإطار بالدائرة اللذان كانا متواجدين بالمكتب يؤكد "المير"، كما أكد أن مصالح الأمن فعلا جردته من سلاحه أمسية وقوع الحادثة.