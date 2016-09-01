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بعد القبض على 106 شابّ قبل أيّام، الهجرة السرّية تعود بقوّة
إحباط هجرة 48 "حراقا" من بينهم سوري و3 أفارقة بوهران
تمكنّت مصالح حرس السواحل على مستوى الواجهة الغربية بوهران، صباح الجمعة، من إحباط هجرة سرّية لـ48 شابا في العشرينيات والثلاثينيات من العمر، من بينهم قاصر لا يتجاوز عمره 16 سنة، ورعيّة سوري وثلاثة آخرين يحملون جنسيات إفريقية.
حسب مصادر "الشروق"، فإنّ "الحراقة" أقلعوا على متن ثلاثة زوارق مطاطية مجهّزة بمحرّكات ومختلف العتاد والوسائل للرحلة السرّية نحو سواحل إسبانيا في ظلّ استقرار الأحوال الجوّية وحالة البحر، وتمّ تنظيم الرحلات من شواطئ وهران، لكن تمّ إحباطها في عرض البحر قرب جزر "هابيباس" من قبل حرس السواحل فجرا، حيث تمّ مطاردة الزوارق بعد ملاحظتها من قبل ذات المصالح، وبعد محاصرتها تمّ القبض على "الحراقة" وإرجاعهم نحو الميناء، أين تمّ فتح تحقيق معهم فيما سيتم تسليمهم للعدالة هذا الأسبوع بتهمة الهجرة السرّية، مع العلم أنّه باستثناء الرعايا الأجانب فإنّ البقيّة ينحدرون من ولاية وهران.
تجدر الإشارة إلى أنّه تمّ خلال الأيّام الأخيرة إحباط هجرة 106 مهاجر غير شرعي من بينهم نساء وأطفال ورعايا أفارقة، انطلقوا في رحلات منظمة من شواطئ وهران وعين تموشنت، إلاّ أنّهم وقعوا في قبضة حرس السواحل التي شدّدت المراقبة في مختلف الأوقات التي يحتمل فيها خروج أفواج "الحراقة"، خصوصا أنّ هذه الصائفة عرفت عودة قوّية لظاهرة الهجرة السرّية بحرا للعشرات من الشباب عبر مختلف السواحل الغربية تحديدا من وهران ومستغانم وعين تموشنت، وسط تداول أنباء عن وصول بعض الأفواج إلى الضفّة الأخرى واحتجازهم من قبل حرس السواحل الإسبان، حسب فيديوهات حديثة تمّ تسجيلها بالهواتف النقّالة في عرض البحر ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي أو حسب تصريحات عائلاتهم التي تترقّب الإفراج عنهم وتسوية وضعيتهم.
2016/10/07 على 22:121
هل نحن سوريون وافارقة لتجبروهم على البقاء هنا دعوهم يرحلون