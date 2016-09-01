الحيوانات المفترسة نهشت جثته العثور على جثة كهل اختفى عن الأنظار منذ شهر بسطيف

تم ببلدية عين ولمان جنوب ولاية سطيف، الخميس، العثور على جثة متعفنة لرجل اختفى عن الأنظار منذ حوالي شهر كامل، أين ظل طيلة هذه المدة محل بحث من طرف أفراد عائلته.

المعني يدعى (ي.م) يبلغ من العمر 42 سنة، أب لطفلين، انفصل عن زوجته منذ مدة. وحسب المقربين من العائلة، الرجل اختفى فجأة عن الأنظار في اليوم الثاني من أيام عيد الأضحى المبارك، ورغم عملية البحث التي باشرها أقاربه لم يتم العثور له على أثر، حيث تم تعليق الإعلانات في الأماكن العمومية وعبر صفحات الفايسبوك، لكن اختفاءه ظل لغزا محيرا، لتأتي المفاجأة بعد شهر، أين تم العثور على جثته بمنطقة جبلية من طرف أحد الرعاة. وحسب مصادرنا، الجثة نهشتها الذئاب والحيوانات وكانت في حالة متقدمة من التعفن، مما عقد من عملية التعرف على أسباب الوفاة التي تبقى غامضة إلى غاية صدور تقرير الطبيب الشرعي.