تم ببلدية عين ولمان جنوب ولاية سطيف، الخميس، العثور على جثة متعفنة لرجل اختفى عن الأنظار منذ حوالي شهر كامل، أين ظل طيلة هذه المدة محل بحث من طرف أفراد عائلته.
المعني يدعى (ي.م) يبلغ من العمر 42 سنة، أب لطفلين، انفصل عن زوجته منذ مدة. وحسب المقربين من العائلة، الرجل اختفى فجأة عن الأنظار في اليوم الثاني من أيام عيد الأضحى المبارك، ورغم عملية البحث التي باشرها أقاربه لم يتم العثور له على أثر، حيث تم تعليق الإعلانات في الأماكن العمومية وعبر صفحات الفايسبوك، لكن اختفاءه ظل لغزا محيرا، لتأتي المفاجأة بعد شهر، أين تم العثور على جثته بمنطقة جبلية من طرف أحد الرعاة. وحسب مصادرنا، الجثة نهشتها الذئاب والحيوانات وكانت في حالة متقدمة من التعفن، مما عقد من عملية التعرف على أسباب الوفاة التي تبقى غامضة إلى غاية صدور تقرير الطبيب الشرعي.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل تعتقد ان تحذير المعارضة من سيناريو أزمة 1986 واقعي؟
واقعي
غير واقعي
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
شارك برأيك
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
من يعانق السيدة الكأس؟
الأكثر تفاعلا
1زوج يقتل أم أبنائه التسعة بعصا في معسكر
2السكن يخرج 50 عائلة إلى الشارع بآقبو في بجاية
3القضاء على 5 إرهابيين بتيزي وزو وبومرداس
4جمعية إحسان" ببجاية تطالب بإنشاء مراكز صحية للمسنين
5"مير" في سيدي بلعباس يشهر مسدسه في وجه رئيس دائرة
Français English
الرأي
سلطان بركاني
الزّكاة.. قضية أمّة بأكملها
سليم قلالة
أشراف هذا البلد والأحق بقيادتها
ياسين معلومي
لاعبو "الخضر".. تحملوا مسؤولياتكم
عبد الناصر
رأس الحربة!
عمار يزلي
تصدير الحمير إلى الصين!
محمد سليم قلالة
لماذا لا نتقدّم؟ وما الذي نبغي أن نفعل؟
محمد الهادي الحسني
سليم كلالشة
عبد القادر فضيل
ماننتظره من اللجنة الوطنية للمناهج
جمال لعلامي
لا والي .. لا وزير!
قادة بن عمار
لماذا لا يسقط سعداني؟!
الفيديو
المقصيون من السكن يعترضون موكب والي العاصمة ببئر توتة
ياهو متهمة بكشف كل حسابات مستخدميها لحكومة الولايات المتحدة
الحكومة ترمي بـ”كرة” النهوض بالقطاع السياحي إلى الخواص
لماذا أعلن الجيش السوري تقليص ضرباته الجوية على حلب؟
روسيا تنشر صواريخ "إس300" في محافظة طرطوس السورية
نقل مباشر لتدريبات المنتخب الوطني من سيدي موسى
"مجاهدة" بلا مأوى منذ الإستقلال
حفل زفاف في مدينة الحسكة يتحول إلى جنازة
هاني رجل الأعماق .. 36 مترا وثلاثة دقائق تحت الماء
البيع بالمزاد العلني للخيول.. الوجه الإقتصادي لصالون الحصان
الحيوانات المفترسة نهشت جثته
العثور على جثة كهل اختفى عن الأنظار منذ شهر بسطيف
سمير مخربش
تم ببلدية عين ولمان جنوب ولاية سطيف، الخميس، العثور على جثة متعفنة لرجل اختفى عن الأنظار منذ حوالي شهر كامل، أين ظل طيلة هذه المدة محل بحث من طرف أفراد عائلته.
تغطيات ذات صلة
غضب شعبي عقب وفاة تلميذ وإصابة 27 في انقلاب حافلة بسوق أهراس
“عرش” بلخادم يرفع دعوة قضائية ضد الأمين العام للافلان عمار سعيداني
إحباط هجرة 48 "حراقا" من بينهم سوري و3 أفارقة بوهران
زوج يقتل أم أبنائه التسعة بعصا في معسكر
حبس 3 ليبيين بتهمة حيازة أسلحة وذخيرة حربية
المعني يدعى (ي.م) يبلغ من العمر 42 سنة، أب لطفلين، انفصل عن زوجته منذ مدة. وحسب المقربين من العائلة، الرجل اختفى فجأة عن الأنظار في اليوم الثاني من أيام عيد الأضحى المبارك، ورغم عملية البحث التي باشرها أقاربه لم يتم العثور له على أثر، حيث تم تعليق الإعلانات في الأماكن العمومية وعبر صفحات الفايسبوك، لكن اختفاءه ظل لغزا محيرا، لتأتي المفاجأة بعد شهر، أين تم العثور على جثته بمنطقة جبلية من طرف أحد الرعاة. وحسب مصادرنا، الجثة نهشتها الذئاب والحيوانات وكانت في حالة متقدمة من التعفن، مما عقد من عملية التعرف على أسباب الوفاة التي تبقى غامضة إلى غاية صدور تقرير الطبيب الشرعي.