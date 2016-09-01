قناة إسرائيلية تحدّثت عن "اتفاق عربي"! ناصر القدوة لخلافة أبي مازن؟

تحدّثت القناة الثانية الإسرائيلية عن إجماع مصري أردني خليجي على قيادي في حركة فتح، لخلافة محمود عباس في رئاسة السلطة الفلسطينية.

وذكرت القناة الثانية أن الرئيس المصري عبد الفتاح عبد الفتاح، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بحثا شخصيّا مع عبّاس اختيار ناصر القدوة، ابن شقيقة عرفات، خلفا للرئيس الفلسطيني.

ووفقا للقناة الإسرائيلية الثانية، فإن السعودية والإمارات أرسلتا مبعوثين للتشاور مع عباس ومسؤولين في السلطة حول خليفته.

وذكرت القناة الثانية أن قادة الدول العربية الأربع، طمأنوا محمود عباس بأن أبناءه سيكونون بحمايته، ولن يتضرروا بعد تخلي والدهم عن السلطة.

يشار إلى أن ناصر القدوة (63 عاما) هو عضو في حركة فتح، وتولى منصب وزير الخارجية الفلسطيني في الماضي، ونائب مبعوث الأمم المتحدة – الجامعة العربية لسوريا. وهو مدير صندوق ياسر عرفات، الذي أقيم بعد وفاة عرفات عام 2004.

وفي حال صحّت أنباء خلافة القدوة لمحمود عباس، فإن القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان لن يكون له أي دور قيادي، على عكس المتوقع.