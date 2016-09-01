انتحاريان يفجران نفسيهما خلال عملية للشرطة في أنقرة

أقدم رجل وامرأة على تفجير عبوات ناسفة كانت في حوزتهما خلال عملية للشرطة التركية في العاصمة أنقرة، وذلك بعدما أمرهما الشرطيون بتسليم نفسيهما، حسب ما أفادت وكالة الأناضول للأنباء، السبت.

وأوضحت الوكالة، أن الرجل والمرأة فجرا عبوات كانا أعداها لتفخيخ سيارات، مشيرة إلى مقتلهما.

ولم ترد تقارير فورية عن إصابات أخرى في الانفجار الذي وقع صباح السبت، في ضواحي المدينة.

ورجح محافظ أنقرة أركان توباكا في حديثه إلى الصحافيين في مكان التفجير، أن تكون للرجل والمرأة صلات بحزب العمال الكردستاني، مشيراً إلى أن الشرطة بدأت عملية، السبت، للبحث عن المشتبه بهما بعد أن وصلتها معلومات استخبارية من محافظة ديار بكر الكردية (جنوب شرق).

ونقلت وكالة الأناضول عنه قوله إن "المواد المستخدمة، وطريقة التصنيع وكيفية الإعداد لذلك، تشبه قليلاً أسلوب حزب العمال الكردستاني".

وقال توباكا في تصريحات تلفزيونية، إن الرجل الذي فجر نفسه يتحدر من محافظة بينغول الشرقية، وإن المرأة لا تزال مجهولة الهوية.

وأضاف أن السلطات تبحث عن مشتبه به ثالث، قائلاً إن "ما أثار الاهتمام" هو أن المفجرين علقا العلم التركي على سيارتهما.

ويخوض متمردو حزب العمال الكردستاني نزاعاً مسلحاً ضد الدولة التركية منذ 1984 وتعتبره أنقرة وأمريكا والإتحاد الأوروبي "منظمة إرهابية".

وتجددت أعمال العنف السنة الفائتة بعد وقف هش لإطلاق نار دام عامين.

وتبنى تنظيم "صقور حرية كردستان" في تركيا الذي يعتبر مقرباً من حزب العمال الكردستاني، الجمعة، هجوماً استهدف، الخميس، مركز شرطة في إسطنبول، مما أسفر عن إصابة عشرة أشخاص.