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توعّد بـ"اكتساح" البرلمان في التشريعيات
أويحي: لا أُعلّق على سعداني.. و"ضبّاط فرنسا" مجرّد ورقة ضغط
عاود الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي التأكيد على أن الرئيس بوتفليقة "بخير ولديه كل القدرة لتسيير البلاد وهو متحكم في الأمور ومطّلع على كل الملفات التي تهم البلاد، في الداخل والخارج"، ورفض التعليق على تصريحات الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني.
قال أحمد أويحي في ندوة صحفية عقدها، السبت، بمقر الحزب في بن عكنون بالعاصمة، إن حزبه لن يتراجع عن فكرة دعم ومساندة الرئيس بوتفليقة، وأفاد أن الرئيس "وحده المخوّل بتشكيل الحكومة ومن واجبنا دعمه".
وأكد أويحي أن حزبه "جامع لكل الجزائريين"، وتوعّد بـ"اكتساح" التشريعيات المقبلة، وتوقّع أن "تُجرى التشريعيات في شهر أفريل المقبل".
من جهة أخرى، رفض أويحي الإدلاء بأي تعليق حول الاتهامات التي وجهها الأمين العام للأفلان عمار سعداني عبد العزيز بلخادم، فقال "لست معلقا سياسيا ولا رياضيا عن أي تصريح للأمين العام للأفلان أو غيره"، وأضاف "اتهامات سعداني لبلخادم عبارة عن تصريح وليست حدثا"، ويعني هذا أن ما أثاره سعداني بخصوص "خيانة" عائلة بلخادم للثورة و"عمالتها" لفرنسا مجرّد كلام وليست حقائق، واسترسل أويحي "أنا هنا بقبعة الأمين العام للأرندي ولست مدير ديوان الرئاسة الجمهورية"، وبالمناسبة عبّر أويحي عن احترامه لبلخادم "أُكنّ كل الاحترام و التقدير لرفيقي عبد العزيز بلخادم ولن يتغير موقفي منه، ومشاعري تجاهه ليست موسمية".
وعن الحديث حول "ضباط فرنسا في الجزائر"، والمقصود بها تاريخيا "دفعة لاكوست"، وهم العسكريون الجزائريون الذين كانوا في الجيش الفرنسي أو درسوا في الكليات الحربية الفرنسية ثم التحقوا بثورة التحرير في سنواتها الأخيرة، قال أويحي "إنها مجرّد ورقة ضغط تُستعمل في سوق السياسة".
وبخصوص اجتماع منظمة "أوبيك" في الجزائر، قال أويحي إنه اجتماع "نجح بفضل سمعة الجزائر وبفضل الرئيس بوتفليقة. اجتماع منظمة أوبيك في الجزائر ساهم في انتعاش أسعار برميل النفط، وأسعار البترول لن تتجاوز سقف 80 دولار خلال 5 سنوات القادمة"، وذكر المتحدث أن اعتماد الحكومة 50 دولارا كسعر مرجعي في مشروع قانون المالية "قرار حكيم".
وتطرّق أويحي إلى أحداث غرداية قبل أكثر من سنتين، فقال "إنها فتنة طائفية، هي مناوة من الداخل والخارج".
مصحح - الغلطاوي2016/10/08 على 11:541
يبدو أنك اتفقت مع سعداني على ألا تتبادلا التهم في بتصريحاتكما و البقي مباح
2016/10/08 على 12:162
ضباط فرنسا واقع لايتكره الا ضباط مثلهم.او (خدامين هؤلاءالضباط)..ضباط فرنسا واقع وحقيقة النظام منذ1962...من ينكر هؤلاءالضباط هو من يشاركهم ويعمل معهم ويحاول عبثاتكذيب ذلك خوفا على المنصب والريوع..اويحي..واحد من الامتدادات لهؤلاء الضباط الفرنسيين
سي صاتح - الجزائر2016/10/08 على 12:203
RND الجزب الكارثة للجزائر منذ نشأته الا الويلات افلاس واغلاق الشركات العمومية طرد العمال و...و.. السرقة قل الحياء في مجتمعنا العراء لا يوجد امن على المواطن وممتلكاته تفش الرشوة الريبة الشرفاء مهمشين