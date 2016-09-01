الدرك يطيح بـ 4 مروجين للمخدرات بالبليدة والعاصمة

أطاحت فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بالبليدة، الخميس، بعصابة أشرار احترفت تجارة المخدرات وبيع كل أنواع السموم، حيث أوقفت 4 تجار مخدرات وحجزت بحوزتهم أكثر من 5 كلغ من المخدرات ومبالغ مالية وأسلحة بيضاء.

عملية التوقيف جاءت إثر معلومات استقتها ذات المصالح من مواطن تكشف أن 4 أشخاص يقومون بنقل وترويج المخدرات عبر إقليمي ولايتي البليدة والعاصمة، حيث تم وضع خطة محكمة من طرف أفراد الفصيلة، ليتم توقيف شخصين يبلغان من العمر 29-37 سنة، أين وجدت بحوزتهما 6 صفائح من الكيف المعالج بوزن يقدر بـ 559غ.

وبعد التحريات والتحقيق مع الموقوفين صرحا أنهما قاما بشراء المخدرات لدى شخص يقطن بأولاد يعيش، وعلى إثرها تم توقيف المشتبه فيه، وهو شاب يبلغ من العمر (34) سنة والذي ضبط بحوزته ما يقارب 1500 غ من المخدرات.

ومواصلة للتحقيق مع هذا الأخير، صرح هو الأخر أنه قام بشرائها من عند شخص يبلغ من العمر (41) سنة، يمتهن بيع وترويج المخدرات، واستغلالا للمعلومة تم التنقل إلى منزل هذا الأخير وبعد الحصول على إذن بالتفتيش تم مداهمة مسكنه، حيث عثر على ما يقارب 3 كلغ من المخدرات و61 مليون سنتيم من عائدات بيعه للمخدرات وحجز دراجتين ناريتين استعملتا في نقل وترويج المخدرات، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء، و05 علب من الدواء.