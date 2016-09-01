أفادت وكالة الأنباء الجزائرية، السبت، أن حرس السواحل لمستغانم، أفشلوا، أمس الجمعة، محاولة إبحار 10 أشخاص بطريقة غير شرعية نحو أوروبا، كان بينهم 5 قصر.
ونُقل عن مصدر أمني أن هؤلاء الأشخاص، انطلقوا من المكان المسمى "القلتة" بولاية الشلف على متن قارب صيد مجهز بمحرك، تم اعتراضهم بعد أن تاهوا في عرض البحر قبالة شاطئ بحارة ببلدية أولاد بوغالم الواقعة 90 كلم شرق مستغانم.
وقد قام أعوان الحماية المدنية بميناء مستغانم بتقديم الإسعافات الأولية للموقوفين، الذين كانوا في حالة صدمة، فيما تم اجلاء أحدهم كان يعاني من ضيق في التنفس إلى مصلحة الاستعجالات بتجديت.
وسيتم تقديم الموقوفين المنحدرين من مدينة تنس في الشلف، والذين تتراوح أعمارهم بين 16 و42 سنة إلى العدالة، بتهمة الهجرة بطريقة غير قانونية.
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بينهم أربعة قُصّر
حرس سواحل مستغانم يُفشلون هجرة 10 أشخاص
واج
أفادت وكالة الأنباء الجزائرية، السبت، أن حرس السواحل لمستغانم، أفشلوا، أمس الجمعة، محاولة إبحار 10 أشخاص بطريقة غير شرعية نحو أوروبا، كان بينهم 5 قصر.
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ونُقل عن مصدر أمني أن هؤلاء الأشخاص، انطلقوا من المكان المسمى "القلتة" بولاية الشلف على متن قارب صيد مجهز بمحرك، تم اعتراضهم بعد أن تاهوا في عرض البحر قبالة شاطئ بحارة ببلدية أولاد بوغالم الواقعة 90 كلم شرق مستغانم.
وقد قام أعوان الحماية المدنية بميناء مستغانم بتقديم الإسعافات الأولية للموقوفين، الذين كانوا في حالة صدمة، فيما تم اجلاء أحدهم كان يعاني من ضيق في التنفس إلى مصلحة الاستعجالات بتجديت.
وسيتم تقديم الموقوفين المنحدرين من مدينة تنس في الشلف، والذين تتراوح أعمارهم بين 16 و42 سنة إلى العدالة، بتهمة الهجرة بطريقة غير قانونية.