حاول مواطن حرق شقته والعمارة التي يقطنها ككل، الواقعة بحي أوجليدة بتلمسان، ما أدى إلى تدخل جيرانه، وتطورت الأمور إلى شجار بين الطرفين.
حيثيات هذه الحادثة الغريبة، التي جرت بحر الأسبوع الماضي، بدأت عندما شبّ حريق داخل إحدى الشقق، قبل أن تتصاعد ألسنة النار إلى جدران طوابق العليا للعمارة، ليتدخل سكان العمارة من أجل إخماد النيران والقبض على مرتكب هذه الأفعال. وحسب مصادر "الشروق"، فإن الفاعل لم يكن سوى جارهم، الذي فقد أعصابه بعد لحظة غضب على إثر نشوب شجار بينه وبين زوجته، دفعه إلى ارتكاب فعلته، الأمر الذي دفع إلى إخطار مصالح الأمن الحضري في أوجليدة التي تدخلت في الوقت المناسب، أين تم تهدئة الأوضاع وتوقيف المعني مع اتخاذ تدابير احترازية تجنبا لأي مستجدات قد تحصل من خلال تثبيت عناصر من الأمن بالقرب من العمارة إلى غاية الصباح.
هذه الحادثة التي تحولت إلى حديث العام والخاص لدى سكان الحي، دفعت بالعديد من سكان المجمع السكني خاصة قاطني العمارة إلى التعبير عن استيائهم، مطالبين بترحيل المعني وتطهير الحي من المشتبه فيهم من خلال تكثيف الدوريات الأمنية، وهو ما تعكف عليه حسب ما كشفت عنه مصادرنا قوات الأمن بذات الحي، التي تعمل على تكثيف وجودها بذات المنطقة التي أصبحت تستدعي توفير عناصر أمن جديدة في ظل الكثافة السكانية التي تتطلب تدعيم المقر الأمني بعناصر أخرى من أجل ضمان تغطية أمنية كاملة في ظل احتواء الحي على كثافة سكنية جد معتبرة.
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يتشاجر مع زوجته فيضرم النار بمسكنه في تلمسان
ع. ب
حاول مواطن حرق شقته والعمارة التي يقطنها ككل، الواقعة بحي أوجليدة بتلمسان، ما أدى إلى تدخل جيرانه، وتطورت الأمور إلى شجار بين الطرفين.
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حيثيات هذه الحادثة الغريبة، التي جرت بحر الأسبوع الماضي، بدأت عندما شبّ حريق داخل إحدى الشقق، قبل أن تتصاعد ألسنة النار إلى جدران طوابق العليا للعمارة، ليتدخل سكان العمارة من أجل إخماد النيران والقبض على مرتكب هذه الأفعال. وحسب مصادر "الشروق"، فإن الفاعل لم يكن سوى جارهم، الذي فقد أعصابه بعد لحظة غضب على إثر نشوب شجار بينه وبين زوجته، دفعه إلى ارتكاب فعلته، الأمر الذي دفع إلى إخطار مصالح الأمن الحضري في أوجليدة التي تدخلت في الوقت المناسب، أين تم تهدئة الأوضاع وتوقيف المعني مع اتخاذ تدابير احترازية تجنبا لأي مستجدات قد تحصل من خلال تثبيت عناصر من الأمن بالقرب من العمارة إلى غاية الصباح.
هذه الحادثة التي تحولت إلى حديث العام والخاص لدى سكان الحي، دفعت بالعديد من سكان المجمع السكني خاصة قاطني العمارة إلى التعبير عن استيائهم، مطالبين بترحيل المعني وتطهير الحي من المشتبه فيهم من خلال تكثيف الدوريات الأمنية، وهو ما تعكف عليه حسب ما كشفت عنه مصادرنا قوات الأمن بذات الحي، التي تعمل على تكثيف وجودها بذات المنطقة التي أصبحت تستدعي توفير عناصر أمن جديدة في ظل الكثافة السكانية التي تتطلب تدعيم المقر الأمني بعناصر أخرى من أجل ضمان تغطية أمنية كاملة في ظل احتواء الحي على كثافة سكنية جد معتبرة.