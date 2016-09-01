شبهت اللاجئين بالروث.. كيف رد مسؤولون ألمان على زعيمة حزب يميني متطرف؟

تواجه زعيمة الحزب الألماني اليميني ،فراوكه بيتري، موجة من الغضب العارم، بعدما شبهت المجتمعات متعددة الثقافات المختلطة بالمهاجرين واللاجئين بـ"كوم من الروث".

وكانت فراوكة قد أحدثت العديد من حالات الجدل بسبب تحريضها على كراهية اللاجئين، ففي وقت سابق من هذا العام، تعرضت الزعيمة البالغة من العمر 41 عاماً لنقد شديد لإصرارها على منح خفر حدود البلاد تفويضاً بإطلاق الرصاص على اللاجئين الذين يحاولون دخول البلاد بشكل غير قانوني.