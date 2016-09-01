شبهت اللاجئين بالروث..

كيف رد مسؤولون ألمان على زعيمة حزب يميني متطرف؟

date 2016/10/08 views 287 comments 0
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icon-writer وكالات

تواجه زعيمة الحزب الألماني اليميني ،فراوكه بيتري، موجة من الغضب العارم، بعدما شبهت المجتمعات متعددة الثقافات المختلطة بالمهاجرين واللاجئين بـ"كوم من الروث".

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وكانت فراوكة قد أحدثت العديد من حالات الجدل بسبب تحريضها على كراهية اللاجئين، ففي وقت سابق من هذا العام، تعرضت الزعيمة البالغة من العمر 41 عاماً لنقد شديد لإصرارها على منح خفر حدود البلاد تفويضاً بإطلاق الرصاص على اللاجئين الذين يحاولون دخول البلاد بشكل غير قانوني.

وخلال الاحتفال بيوم الوحدة الألمانية الإثنين الماضي، هاجمت  بيتري جميع النداءات الداعية للتنوع، والتي تنادي بها أحزاب سياسية ألمانية أخرى، وأطلقت تصريحات وصفتها بعض الصحف المحلية بأنها تنادي بتأسيس أمة ذات عرق موحد ومتجانس.

وبحسب صحيفة فرانكفورت الألمانية قالت: "ما الذي نفهمه من هذه الحملات السياسية المنادية بشعار "ألمانيا ملونة؟ " كومة الروث ملونة أيضاً".

كذلك استخدمت عبارة أثناء خطابها قالت فيها "عمال شُعْثٌ رثو الثياب، من عالم العرب الأفارقة".

وقد وصفت عباراتها بأنها "مقززة ومشينة" من قبل شخصيات سياسية ألمانية أخرى، وفق تقارير سابقة للنسخة الألمانية من صحيفة "ذي لوكال".

وقال وزير داخلية ولاية "بادن فوتمبيرغ" توماس ستروبل: "إن استراتيجية هؤلاء هي إخافة الناس، ولهذا علينا ألا نخوض معهم إن حزب "البديل من أجل ألمانيا" ليس المخلص، بل هو الخائن للعالم الغربي، فهم يعيشون وينتعشون فقط وقت الأزمات ولا هدف لهم سوى إطالة أمدها في حياتنا اليومية".

 في حين قال آندرياس ستوك من الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني: "من جديد يكشف حزب "البديل من أجل ألمانيا" وجهه الكريه ،إن هذا الخطأ الشنيع يؤكد لنا من جديد أن هذا الحزب ليس أبداً حزباً برجوازياً للطبقة الوسطى، بل حزب عديم الإنسانية".

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