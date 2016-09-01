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القرضاوي: على المسلمين التوحد للدفاع عن حلب
دعا رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي، المسلمين إلى "الدفاع عن مدينة حلب السورية، ونصرتها ضد الهجمة الشرسة" التي تتعرض لها منذ نحو ثلاثة أسابيع، حسب ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء، السبت.
جاءت دعوة الشيخ القرضاوي، في تصريحات أدلى بها للأناضول، خلال تواجده في مدينة إسطنبول التركية، للمشاركة في أعمال الدورة الـ26 للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث.
ومنذ إعلان النظام السوري انتهاء الهدنة في 19 سبتمبر الماضي، بعد وقف هش لإطلاق النار لم يصمد لأكثر من سبعة أيام، تشنّ قواته ومقاتلات روسية، حملة جوية عنيفة متواصلة على أحياء حلب الخاضعة لسيطرة المعارضة، تسببت بمقتل وإصابة مئات المدنيين، بينهم نساء وأطفال، فضلاً عن استهداف المستشفيات والمرافق الخدمية.
وشدّد القرضاوي، على ضرورة "أن يقف كل المسلمين على قلب رجل واحد للدفاع عن مدينة حلب"، وأن يتوحدوا من أجل نصرتها.
وأضاف "لا يجوز للأمة أن تتبعثر، وأمامها بلد (مدينة) مثل حلب يأكل لحمها من هنا وهناك.. نأمل أن نجد نهضة مقابل هذه الهجمة الشرسة المتوحشة الكبيرة على هذه المدينة الصابرة، وأن تتوحد الأمة وتعرف أن مصير المسلمين واحد".
وقال إن "قضية حلب وما أصابها وما يصيبها وما زال يخطط لها، قضية كبيرة، اشترك بها أعداء الإسلام من كل ناحية، من نصارى وشيوعيين ومبتدعين".
وأكد الشيخ القرضاوي، على أن "المسلمين في أنحاء العالم لا يحبون سفك الدماء ولا القتال أو الحروب ولا يعادون أحداً باستثناء من يعتدي عليهم".
وفي 9 سبتمبر الماضي، توصلت أمريكا وروسيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا، يقوم على أساس وقف تجريبي لمدة 48 ساعة، إلاّ أن الاتفاق لم يصمد بعد أن تعرضت قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة، في 19 من الشهر ذاته لقصف جوي في سوريا.
وتبادلت روسيا وأمريكا آنذاك، الاتهامات بشأن المسؤولية عن قصف القافلة، وأفادت مصادر في المعارضة، أن القصف استهدف أيضاً مركزاً للهلال الأحمر السوري ببلدة "أورم الكبرى"، بريف حلب الغربي، أثناء تفريغ حمولة الشاحنات، التي تحمل مساعدات إنسانية.
وتعاني أحياء حلب الشرقية، الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة، حصاراً برياً من قبل قوات النظام السوري ومليشياته بدعم جوي روسي، وسط شح حاد في المواد الغذائية والمعدات الطبية؛ ما يهدد حياة نحو 300 ألف مدني موجودين فيها.
2016/10/08 على 15:131
كنت اظن انه سيقول ** عى المسلمين الاتحاد للدفاع عن بيت المقدس ** ....
محمد2016/10/08 على 15:202
من مازال يستمع اليه؟ هو من بين الاسباب التي ساهمت وصول سوريا الى ماهي عليها اليوم بفضل فتاويه المخربة ،فمن مازال يسمعه سوى المغفلين وللعلم فهو مازال يقبض الدولارات من أسياده القطريين مقابل الدعوى الى تدمير وتفتيت سوريا خدمة لمشروع الاخوان حلفاء بني صهيون.
nadir - الجزائر2016/10/08 على 15:203
وأين كنت عندما كانت غزة تحت قصف المحتل الإسرائيلي