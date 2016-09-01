هزة أرضية بقوة 4ر3 تضرب الميهوب بالمدية
واج
سجلت هزة أرضية بقوة 4ر3 درجات على مقياس ريشتر، السبت، على الساعة 11 و38 دقيقة، ببلدية الميهوب في ولاية المدية، حسب ما أعلنه مركز البحث في علم الفلك و الفيزياء الفلكية و الجيوفيزياء.
وأوضح المصدر في بيان أن مركز الهزة حدد على بعد 3 كلم شمال غرب الميهوب.
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هزة أرضية بقوة 4ر3 تضرب الميهوب بالمدية
واج
سجلت هزة أرضية بقوة 4ر3 درجات على مقياس ريشتر، السبت، على الساعة 11 و38 دقيقة، ببلدية الميهوب في ولاية المدية، حسب ما أعلنه مركز البحث في علم الفلك و الفيزياء الفلكية و الجيوفيزياء.
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وأوضح المصدر في بيان أن مركز الهزة حدد على بعد 3 كلم شمال غرب الميهوب.