هزة أرضية بقوة 4ر3 تضرب الميهوب بالمدية

date 2016/10/08 views 586 comments 0
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icon-writer واج

سجلت هزة أرضية بقوة 4ر3 درجات على مقياس ريشتر، السبت، على الساعة 11 و38 دقيقة، ببلدية الميهوب في ولاية المدية، حسب ما أعلنه مركز البحث في علم الفلك و الفيزياء الفلكية و الجيوفيزياء.

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وأوضح المصدر في بيان أن مركز الهزة حدد على بعد 3 كلم شمال غرب الميهوب.

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